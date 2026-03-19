Soudan: Lancement du registre civil à Rufaa

Le directeur exécutif de la localité de l'Est d'Al-Gezira, M. Balla Abdalla Khogali, a inauguré aujourd'hui le registre civil de la ville de Rufaa, Etat de Gezira, en saluant les efforts par l'administration du registre civil qui se sont soldés par l'ouverture du service pour l'obtention de documents d'identité, en annonçant les citoyens de l'Est d'Al-Gezira l'ouverture d'un guichet des passeports.

De son côté, le directeur du registre civil de la municipalité, major Walid Jubara, a annoncé que l'administration a commencé son travail à servir le public pour l'obtention du numéro national, de la carte nationale, du certificat de naissance et du certificat de décès, tout en annonçant des dispositions pour compléter toutes les procédures relatives aux cas spéciaux liés à la période de guerre, conformément aux règles et conditions en vigueur.