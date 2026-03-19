Soudan: Annonce de résultat du certificat Primaire de l'État de Khartoum

18 Mars 2026
Sudan News Agency (Khartoum)

Le Ministère de l'Enseignement et de l'Éducation nationale de l'État de Khartoum a annoncé aujourd'hui le résultat de l'examen du certificat primaire pour l'année 2025, en présence du wali de Khartoum, du sous-secrétaire du ministère de l'Enseignement et de l'Éducation nationale, Ahmed Khalifa Omer et d'un certain nombre de directeurs de départements du ministère, ainsi que d'un groupe d'enseignants et d'organes médiatiques.

Le directeur général du ministère, Dr Qarib Alla Mohamed Ahmed, a annoncé le résultat de l'examen, indiquant que le taux de réussite cette année s'élevait à 81,6 %, par rapport à un taux de 71,3 % l'année dernière.

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