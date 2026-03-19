Afrique: Election présidentielle - L'ONG internationale Afrique espérance salue la maturité démocratique du peuple congolais

18 Mars 2026
Les Dépêches de Brazzaville (Brazzaville)
Par Jean Pascal Mongo-Slyhm

L'Organisation non gouvernementale (ONG) internationale Afrique espérance a rendu, le 17 mars à Brazzaville, ses conclusions préliminaires sur le déroulement du processus électoral. Accréditée au Congo comme observatrice de l'élection présidentielle du 15 mars, la mission conduite par l'expert électoral Oyéoussi Charles Balogun est satisfaite des avancées notables dans la préparation de l'élection qui vient de se dérouler.

Les conclusions formulées par l'ONG internationale Afrique espérance rapportent la participation active de la population congolaise au scrutin présidentiel qui s'est déroulé conformément aux principes internationaux. Déployée dans les départements de Brazzaville et de Pointe-Noire, cette mission a exprimé sa satisfaction quant à l'organisation logistique, notant l'ouverture à l'heure de la majorité des bureaux de vote et le professionnalisme des agents électoraux.

Le rapport souligne une particularité congolaise, notamment le vote par anticipation des Forces de sécurité et de défense, le 12 mars. « Fidèle à leur tradition, elles ont voté dans l'ordre, la discipline et le respect strict des lois en vigueur », a déclaré la mission dans ses conclusions. Elle a précisé que leur présence le jour du scrutin général est restée discrète mais efficace pour prévenir tout débordement.

La participation électorale

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L'ONG tire, par ailleurs, la sonnette d'alarme sur deux points majeurs, à savoir le taux de participation en baisse par rapport à la présidentielle de 2021. La mission appelle la Commission nationale électorale indépendante et la société civile à intensifier la sensibilisation citoyenne en vue des échéances de 2027.

Elle a aussi déploré la faible représentativité des femmes en tant que candidates à la présidentielle. « Cela dénote que la gent féminine devra plus s'engager dans la gestion des affaires politiques au Congo », a indiqué l'ONG Afrique Espérance.

Médias et transparence

L'observatoire salue également le rôle des médias nationaux et internationaux, malgré la coupure d'internet et des communications locales le jour du vote. L'innovation des débats télévisés sur les chaînes publiques et privées a été particulièrement saluée pour avoir permis une confrontation directe des projets de société.

Au regard des observations faites, l'ONG Afrique espérance estime que le déroulement du scrutin s'est globalement passé dans des conditions de transparence, malgré le constat de quelques dysfonctionnements dans l'organisation. En rappel, Afrique espérance est une organisation panafricaine dotée du statut consultatif des Nations unies et de l'Union africaine.

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