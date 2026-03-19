Congo-Brazzaville: Taekwondo - Olivier Mananga certifié expert en lutte antidopage

18 Mars 2026
Les Dépêches de Brazzaville (Brazzaville)
Par Rude Ngoma

Après avoir brillamment validé son « Level 2 », le coach congolais Olivier Mananga vient de franchir un nouveau palier international. En partenariat avec la Fédération mondiale de taekwondo, il a participé avec succès aux « Webinar séries internationales », une formation de pointe axée sur l'antidopage et la nutrition sportive.

Dans le sport de haut niveau, la performance ne suffit plus ; la maîtrise des règles éthiques et sanitaires est devenue cruciale. C'est dans cette optique que le coach Olivier Mananga a pris part, du 25 février au 11 mars, à une session de formation intensive de niveau mondial.

Intitulé «Webinar séries internationales», ce programme visait à armer les techniciens du taekwondo contre les risques liés au dopage et à les instruire sur la liste complexe des aliments et substances interdits aux athlètes. La formation ne s'est pas limitée à la théorie. Pour obtenir le précieux sésame, les participants ont dû se soumettre à une évaluation finale rigoureuse : un test de vingt questions portant sur les protocoles de contrôle et la pharmacologie sportive.

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Me Olivier Mananga a ainsi brillamment satisfait aux exigences de l'examen, décrochant son certificat officiel. Cette réussite confirme sa position de leader technique capable d'accompagner ses athlètes vers les sommets, tout en garantissant un sport propre et sécurisé. « Cette formation me permet d'être toujours à la hauteur des objectifs de mon art, le taekwondo, et de protéger la santé de nos pratiquants », a-t-il indiqué.

Loin de se reposer sur ses lauriers, le technicien congolais affiche déjà ses ambitions pour la suite. Il entend poursuivre cette quête d'excellence en explorant d'autres domaines de spécialisation au sein du taekwondo mondial. Une détermination qui honore le sport congolais et renforce l'expertise nationale sur l'échiquier international.

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