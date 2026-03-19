Congo-Brazzaville: Élection présidentielle - L'OIF satisfaite du déroulement du processus électoral

18 Mars 2026
Les Dépêches de Brazzaville (Brazzaville)
Par Jean Pascal Mongo-Slyhm

Le chef de la mission d'observation de l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF), Mohamed Beavougui, a présenté le 17 mars à Brazzaville au président de la République, Denis Sassou N'Guesso, son rapport d'activités sur le déroulement du scrutin présidentiel des 12 et 15 mars.

Après avoir observé le déroulement du scrutin dans de nombreux centres et bureaux de vote, notamment dans les arrondissements de Brazzaville, la mission de l'OIF a souligné le climat de sérénité qui a entouré l'opération. « Nous avons constaté que les élections se sont passées de façon apaisée, calme, tranquille », a déclaré Mohamed Beavougui à la sortie de l'audience.

Le chef de mission a particulièrement loué l'attitude du personnel électoral, notant l'engagement fort, la capacité de ces agents à résoudre les problèmes logistiques et leur accueil bienveillant envers les électeurs et les observateurs.

L'objectif de cette mission, conformément à la Déclaration de Bamako de 2000, était d'accompagner le Congo pour s'assurer de la conformité du processus aux standards de l'espace francophone. Le chef de mission de l'OIF s'est dit « très satisfait » de l'implication des acteurs congolais pour enraciner la démocratie dans le pays.

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« Nous avons tiré des leçons qui sont utiles non seulement pour le Congo mais aussi pour les autres Etats membres de l'OIF. Ce sont ces conclusions que nous avons eu l'honneur de partager avec le président de la République et nous repartons très satisfaits », a conclu Mohamed Beavougui.

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