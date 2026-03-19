Congo-Kinshasa: Les femmes dans l'expertise/comptable - État des lieux et stratégies de promotion

En RDC, le métier d'expert-comptable a souvent un visage masculin. Il y a plus d'hommes dans le secteur que de femmes. Selon les statistiques de 2025, le pays compte 475 experts dont 39 femmes.

Le métier est souvent perçu comme masculin et n'attirent pas beaucoup les femmes. Par ailleurs, celles qui ont l'expertise font face à des barrières socioculturelles, aux préjugés, à des contraintes par rapport à l'équilibre entre la vie professionnelle et familiale, et autres.

Avec la création de l'Association des Femmes Experts comptables, AFEC en sigle, la profession s'ouvre progressivement. Les femmes sont de plus en plus encouragées à intégrer l'Ordre National des Experts Comptables afin d'aider les entreprises ainsi que les ONGs à fiabiliser leurs états financiers et à instaurer la bonne gouvernance.

Que faire pour encourager les jeunes filles à s'orienter vers le métier de l'expertise comptable ?

Existe-t-il une différence entre un expert-comptable et un comptable ?

Des questions au centre de l'entretien de jody Daniel Nkashama avec Lysa Bul'an'Sung Munkeni et avec Hélène Gakuru, respectivement présidente et deuxième vice-présidente de l'Association des Femmes Expert -Comptables de la RDC, AFEC en sigle.