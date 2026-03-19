Congo-Kinshasa: Décès de Nzuzi wa Mbombo ce mercredi à Kinshasa à l'âge de 82 ans

18 Mars 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

L'une des figures de proue de la politique congolaise, Catherine Nzuzi wa Mbombo a tiré sa révérence ce mercredi 18 mars à la Clinique Ngaliema à Kinshasa à l'âge de 82 ans.

Son avocat Jean-Pierre Nkombe joint par Radio Okapi n'a pas donné les raisons de son décès.

La même source rapporte que l'illustre disparue avait entamé sa carrière politique à l'âge de 23 ans, en assumant les fonctions de bourgmestre de la commune de la Gombe, à Kinshasa.

Catherine Nzuzi wa Mbobmo avait été commissaire provinciale, vice-gouverneure de la ville province de Kinshasa, gouverneure de la province du Kongo Central alors Bas-Zaïre entre 1972 et 1974.

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Elle a également assumé les fonctions de gouverneure de la ville-province de Kinshasa.

Catherine Nzuzi wa Mbombo fut vice-présidente puis dirigeante du parti Mouvement populaire de la révolution (MPR) de Mobutu.

Après l'ouverture du Zaïre à la démocratie en 1990, jusqu'à la chute du régime, elle fut conseillère particulière du chef de l'État.

La doyenne des femmes politiques de la RDC présidait plusieurs ONG de promotion de la femme et d'encadrement des femmes commerçantes. Paix à son âme !

Lors du gouvernement 1+4, négocié à Sun City, ce cadre mobutiste avait été ministre des Affaires humanitaires.

Et elle fut candidate à la présidentielle de 2006, représentant le MPR.

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