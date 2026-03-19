Tunisie: USBG - Les voyants au rouge

Six matches sans la moindre victoire ont relégué l'USBG dans le groupe des clubs les plus menacés de relégation : le feu est au rouge !

Le dernier succès des « Jaune et Noir » de Ben Guerdane en championnat a été signé le 23 janvier aux dépens de l'ASM sur le score étriqué de 1 but à 0. Deux nuls avec l'ESS (en déplacement) et face à l'ESZ (à domicile), puis quatre défaites consécutives contre le CSS et le CA (à Ben Guerdane), le CAB et la JSO (dans le fief de l'adversaire), les ont fait dégringoler à la 13e place, avec seulement 3 longueurs d'avance sur la quatorzième place relégable occupée par la JSK (21 points). Avec 2 points récoltés sur 18, la moisson a été bien maigre et la chute dans le tableau du classement a été vertigineuse. De la zone de confort du ventre mou, l'USBG s'est trouvée projetée dans le coeur de la tempête.

Des statistiques qui en disent long

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

L'équipe de Karim Delhoum n'a encaissé que 5 buts dans ces six matches qui ont changé son destin, ce qui montre que sa défense n'a pas été perméable et n'est pas à trop incriminer. En revanche, elle n'a marqué qu'un seul but, ce qui témoigne bien que c'est sur le plan offensif qu'elle a connu d'énormes difficultés. Pas besoin de chercher longtemps pour savoir pourquoi la situation a empiré de match en match.

Durant le mercato d'hiver, la direction du club, avec la complicité de l'entraîneur Karim Delhoum, a commis une grosse erreur en libérant deux des joueurs-clés dans le jeu offensif : Adem Taous (parti à Al-Khalidiya FC) et Iyed Hadj Khlifa (retour à l'USM). Le premier, bien que latéral gauche, était un bon animateur sur son couloir et donnait des solutions en attaque comme son but décisif qui a permis de rentrer avec une précieuse victoire sur l'ASS dans son fief. Comme aussi ses deux buts inscrits toujours en déplacement contre l'OB (2 à 2) et l'ESM (1 à 1).

Le second était un attaquant de pointe robuste qui donnait du fil à retordre aux défenses adverses et libérait des espaces à ses partenaires qui venaient de l'arrière. Certes, ces deux partants ont été remplacés, mais ni Nassim Chachia et encore moins Lamin Touray n'ont pu meubler le vide laissé.