Tunisie: USBG - Les voyants au rouge

18 Mars 2026
La Presse (Tunis)
Par Hédi Jenny

Six matches sans la moindre victoire ont relégué l'USBG dans le groupe des clubs les plus menacés de relégation : le feu est au rouge !

Le dernier succès des « Jaune et Noir » de Ben Guerdane en championnat a été signé le 23 janvier aux dépens de l'ASM sur le score étriqué de 1 but à 0. Deux nuls avec l'ESS (en déplacement) et face à l'ESZ (à domicile), puis quatre défaites consécutives contre le CSS et le CA (à Ben Guerdane), le CAB et la JSO (dans le fief de l'adversaire), les ont fait dégringoler à la 13e place, avec seulement 3 longueurs d'avance sur la quatorzième place relégable occupée par la JSK (21 points). Avec 2 points récoltés sur 18, la moisson a été bien maigre et la chute dans le tableau du classement a été vertigineuse. De la zone de confort du ventre mou, l'USBG s'est trouvée projetée dans le coeur de la tempête.

Des statistiques qui en disent long

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L'équipe de Karim Delhoum n'a encaissé que 5 buts dans ces six matches qui ont changé son destin, ce qui montre que sa défense n'a pas été perméable et n'est pas à trop incriminer. En revanche, elle n'a marqué qu'un seul but, ce qui témoigne bien que c'est sur le plan offensif qu'elle a connu d'énormes difficultés. Pas besoin de chercher longtemps pour savoir pourquoi la situation a empiré de match en match.

Durant le mercato d'hiver, la direction du club, avec la complicité de l'entraîneur Karim Delhoum, a commis une grosse erreur en libérant deux des joueurs-clés dans le jeu offensif : Adem Taous (parti à Al-Khalidiya FC) et Iyed Hadj Khlifa (retour à l'USM). Le premier, bien que latéral gauche, était un bon animateur sur son couloir et donnait des solutions en attaque comme son but décisif qui a permis de rentrer avec une précieuse victoire sur l'ASS dans son fief. Comme aussi ses deux buts inscrits toujours en déplacement contre l'OB (2 à 2) et l'ESM (1 à 1).

Le second était un attaquant de pointe robuste qui donnait du fil à retordre aux défenses adverses et libérait des espaces à ses partenaires qui venaient de l'arrière. Certes, ces deux partants ont été remplacés, mais ni Nassim Chachia et encore moins Lamin Touray n'ont pu meubler le vide laissé.

 

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