Tunisie: Bryan Adams à Dougga - Une légende du rock en résonance avec la pierre millénaire

La venue de Bryan Adams s'inscrit dans une dynamique d'échanges culturels entre le Canada et la Tunisie, portée notamment par l'ambassade du Canada en Tunisie. Mais au-delà du symbole, c'est bien la rencontre entre un artiste et un public qui s'annonce.

Il y a des rendez-vous qui dépassent la simple annonce pour s'imposer comme des moments exceptionnels. Le 2 mai 2026, le Théâtre antique de Dougga accueillera une voix qui a traversé les décennies : Bryan Adams. Une première pour l'artiste dans le cadre du Festival international de Dougga, qui célèbre cette année sa 50e édition. Dans cet écrin classé au patrimoine mondial de l'Unesco, la musique viendra dialoguer avec l'histoire. Ici, le concert devient expérience: un face-à- face entre une oeuvre contemporaine et une mémoire de pierre.

La venue de Bryan Adams s'inscrit dans une dynamique d'échanges culturels entre le Canada et la Tunisie, portée notamment par l'ambassade du Canada en Tunisie. Mais au-delà du symbole, c'est bien la rencontre entre un artiste et un public qui s'annonce.

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Figure majeure du rock international, Bryan Adams a construit une carrière solide, marquée par une écriture directe et une signature vocale immédiatement reconnaissable. De Summer of '69 à Heaven, en passant par (Eve- rything I Do) I Do It for You, ses titres ont accompagné plusieurs générations, entre ballades intimes et hymnes fédérateurs. Plus de 100 millions d'albums vendus à travers le monde témoignent de cette longévité rare.

À Dougga, l'artiste privilégiera une formule épurée, proche de son projet acoustique "Bare Bones". Sur scène, la guitare se fait confidences, le piano -- porté par son fidèle complice Gary Breit -- installe une proximité presque rare dans un lieu aussi monumental. Une manière de redonner aux chansons leur ossature première, loin des artifices, au plus près de l'émotion.

Ce concert s'inscrit dans une tournée internationale qui traverse continents et publics, mais la halte tunisienne a tout d'un moment singulier. Parce qu'à Dougga, chaque vibration semble trouver un écho ancien, comme si la musique venait réveiller les pierres. Le 2 mai, ce ne sera pas seulement un concert. Ce sera une rencontre entre le temps long et l'instant, entre une légende vivante du rock et l'un des plus beaux théâtres antiques d'Afrique du Nord. Un rendez- vous où l'histoire et la musique s'écrivent à l'unisson.