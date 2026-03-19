Tunisie: Accélération des projets publics - Le Conseil ministériel fixe de nouvelles priorités

La cheffe du gouvernement, Sarra Zaafrani Zanzeri, a présidé mercredi matin au Palais du Gouvernement à la Kasbah une réunion du Conseil ministériel consacrée à l'avancement des programmes et projets publics dans le cadre de la coopération bilatérale, multilatérale et arabe-islamique. L'objectif affiché est de faire de l'accélération des projets publics une priorité nationale stratégique.

Lors de son allocution d'ouverture, Sarra Zaafrani Zanzeri a insisté sur la nécessité d'un suivi de terrain constant, du respect des délais et de la qualité dans l'exécution des projets. Elle a rappelé l'importance de trouver des solutions immédiates pour dépasser les obstacles techniques et administratifs et simplifier les procédures. La cheffe du gouvernement a souligné que l'achèvement de tous les projets publics dans les délais impartis est essentiel pour garantir le développement régional, la croissance économique et la justice sociale, tout en stimulant l'investissement et la création d'emplois, conformément aux directives du président de la République, Kais Saied.

La cheffe du gouvernement a également insisté sur l'utilisation optimale des outils et mécanismes de coopération internationale disponibles selon les priorités nationales. Elle a rappelé que l'État est déterminé à réaliser tous les programmes et projets publics pour en faire un véritable levier de développement, capable de générer de la richesse et d'élargir les perspectives d'emploi, tout en répondant aux attentes des citoyens et citoyennes.

Le ministre de l'Économie et de la Planification, Samir Abdel Hafidh, a présenté un exposé détaillé sur les programmes et projets publics réalisés et en cours dans le cadre de la coopération bilatérale, multilatérale et arabe-islamique. Il a mis l'accent sur les secteurs prioritaires : agriculture, éducation et enseignement supérieur, recherche scientifique, industrie, énergies renouvelables, infrastructures et technologies, santé, tourisme, jeunesse et sport, environnement, transports, numérisation et culture.

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Le Conseil ministériel a discuté des solutions pour accélérer l'exécution des projets et surmonter les difficultés rencontrées. Plusieurs recommandations ont été adoptées dont la mise en place d'un cadre stratégique unifié pour le suivi des projets, avec des indicateurs de performance, l'établissement d'une plateforme numérique et d'un tableau de bord pour suivre l'avancement des projets et l'adoption de guides de procédures simplifiés adaptés aux spécificités de chaque projet.

En clôture de la réunion, Sarra Zaafrani Zanzeri a rappelé que tous les ministères et structures publiques, aux niveaux central, régional et local, sont au service des citoyens et tenus de lever tous les obstacles pour garantir l'avancement de chaque projet.