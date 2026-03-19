Tunisie: SITEX placée sous règlement judiciaire - Le tribunal de Monastir nomme une administratrice

Le tribunal de première instance de Monastir a ouvert, le 2 mars 2026, une procédure de règlement judiciaire à l'encontre de SITEX, société anonyme textile basée à Ksar Hellal et dotée d'un capital d'environ 23 millions de dinars.

La juridiction a simultanément désigné Chiraz Tebra en qualité d'administratrice judiciaire, chargée de conduire la procédure et d'identifier les solutions de redressement adaptées à la situation de l'entreprise.

Cette décision judiciaire fait suite aux difficultés financières récentes traversées par la société. Elle ouvre la voie à l'élaboration d'un plan de redressement supervisé par les autorités judiciaires compétentes, dont les objectifs sont la continuité de l'activité, la préservation des emplois et l'apurement du passif de l'entreprise.