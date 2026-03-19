Afrique: CAN/2025 - Le Sénégal réclame une enquête internationale pour soupçons de corruption

18 Mars 2026
La Presse (Tunis)
Par La Presse

Le gouvernement sénégalais a exprimé, dans un communiqué publié mercredi, sa « vive consternation » sur la décision du jury d'appel de la Confédération africaine de football (CAF), de déchoir l'équipe nationale du Sénégal de son titre africain (CAN-2025), tout en réclamant « l'ouverture d'une enquête internationale indépendante pour soupçons de corruption au sein de ces instances dirigeantes ».

Pour le gouvernement sénégalais, cette décision prise par le jury d'appel, mardi, en s'appuyant sur les articles 82 et 84 du règlement de la CAN pour déclarer le Sénégal forfait et homologuer la finale sur le score de 3-0, constitue « une gravité exceptionnelle » qui « heurte de front les principes cardinaux de l'éthique sportive, au premier rang desquels figurent l'équité, la loyauté et le respect de la vérité du terrain ».

Le communiqué souligne que le jury disciplinaire initial de la CAF avait confirmé la victoire sénégalaise, tout en infligeant des sanctions aux deux équipes pour les incidents survenus lors de la finale du 18 janvier.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Cette première décision avait été respectée par les joueurs sénégalais qui avaient momentanément quitté le terrain pour protester contre un penalty controversé avant de revenir et de remporter la rencontre en prolongation.

Ainsi, le gouvernement sénégalais estime que le verdict du jury d'appel « porte une atteinte sérieuse à la crédibilité de la CAF ainsi qu'à la confiance légitime que les peuples africains placent dans les institutions sportives continentales ».

Il condamne ce qu'il qualifie de « tentative de dépossession injustifiée » et refuse que « l'engagement, le mérite et l'excellence sportive » de ses joueurs soient effacés par une décision administrative.

Le Sénégal, ajoute le communiqué, demande l'ouverture d'une enquête internationale indépendante sur les « soupçons de corruption » au sein de la CAF.

Le pays annonce également son intention d' « user de toutes les voies de recours appropriées, y compris devant les instances juridictionnelles internationales compétentes, afin que justice soit rendue et que la primauté du résultat sportif soit rétablie ».

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2026 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.