Tunisie: Aïd al-Fitr - La date officielle fixée en France

La fin du mois de Ramadan en France est désormais connue. La Grande Mosquée de Paris a annoncé, mercredi soir, que l'Aïd al-Fitr sera célébré le vendredi 20 mars, à l'issue de la traditionnelle "Nuit du doute" consacrée à l'observation du croissant lunaire.

L'annonce a été faite dans un communiqué officiel lu en direct par le recteur de la Grande Mosquée, confirmant ainsi la date du premier jour de la fête marquant la fin du jeûne pour les musulmans de France. Cette décision s'inscrit dans la continuité de la méthode d'observation lunaire adoptée par l'institution et suivie par de nombreuses mosquées et associations.

Cette année encore, le début du Ramadan a été marqué par des divergences au sein de la communauté musulmane en France. Alors que la Grande Mosquée de Paris et plusieurs fédérations ont fixé le premier jour de jeûne au mercredi 18 février, d'autres instances, dont le Conseil français du culte musulman, ont opté pour le jeudi 19 février, en se basant sur les calculs astronomiques.

Ces différences d'approche, entre observation visuelle du croissant lunaire et calcul scientifique, continuent de susciter des décalages dans la détermination des dates religieuses, sans toutefois remettre en cause le caractère largement partagé des célébrations.

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L'Aïd al-Fitr, l'une des principales fêtes de l'islam, est traditionnellement marquée par des prières collectives, des visites familiales et des actions de solidarité. Elle intervient au terme d'un mois de jeûne, de recueillement et de spiritualité observé par des millions de fidèles à travers le monde.