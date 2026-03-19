Tunisie: Aïd al-Fitr - La date officielle fixée en France

18 Mars 2026
La Presse (Tunis)
Par La Presse

La fin du mois de Ramadan en France est désormais connue. La Grande Mosquée de Paris a annoncé, mercredi soir, que l'Aïd al-Fitr sera célébré le vendredi 20 mars, à l'issue de la traditionnelle "Nuit du doute" consacrée à l'observation du croissant lunaire.

L'annonce a été faite dans un communiqué officiel lu en direct par le recteur de la Grande Mosquée, confirmant ainsi la date du premier jour de la fête marquant la fin du jeûne pour les musulmans de France. Cette décision s'inscrit dans la continuité de la méthode d'observation lunaire adoptée par l'institution et suivie par de nombreuses mosquées et associations.

Cette année encore, le début du Ramadan a été marqué par des divergences au sein de la communauté musulmane en France. Alors que la Grande Mosquée de Paris et plusieurs fédérations ont fixé le premier jour de jeûne au mercredi 18 février, d'autres instances, dont le Conseil français du culte musulman, ont opté pour le jeudi 19 février, en se basant sur les calculs astronomiques.

Ces différences d'approche, entre observation visuelle du croissant lunaire et calcul scientifique, continuent de susciter des décalages dans la détermination des dates religieuses, sans toutefois remettre en cause le caractère largement partagé des célébrations.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

L'Aïd al-Fitr, l'une des principales fêtes de l'islam, est traditionnellement marquée par des prières collectives, des visites familiales et des actions de solidarité. Elle intervient au terme d'un mois de jeûne, de recueillement et de spiritualité observé par des millions de fidèles à travers le monde.

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2026 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.