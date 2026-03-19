Tunisie: Une délégation d'acheteurs Marocains attendue le 25 mars au pays

18 Mars 2026
La Presse (Tunis)

Le Centre de Promotion des Exportations (Cepex) organise la visite d'une délégation d'acheteurs Marocains, le 25 mars 2026, à la Maison de l'exportateur, et ce, en collaboration avec la Chambre de Commerce et d'Industrie et des Services de Casablanca.

D'après un communiqué, publié mercredi, par le Cepex, cette rencontre est destinée aux professionnels exerçant dans les secteurs de l'agro-alimentaire (Huile d'olive, dattes, harissa, concentré de Tomates, thon, biscuit, feuilles de brick), de produits cosmétiques, et de dispositifs médicaux. Les entreprises tunisiennes souhaitant participer à cet évènement sont invitées à confirmer leur participation au plus tard le 23 Mars 2026 via le lien suivant : httpss://www.e-cepex.tn/c/b2b/details/528.

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2026 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.