Tunisie: Ce pays annonce samedi comme premier jour de l'Aïd al-Fitr

À l'approche de la fin du Ramadan, les dates de célébration de l'Aïd al-Fitr varient cette année entre les pays arabes et asiatiques, selon les méthodes de calcul astronomique ou l'observation directe du croissant lunaire.

La Turquie, l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis et le Qatar célébreront le premier jour de l'Aïd vendredi 20 mars 2026, tandis que Singapour a fixé la fête au samedi 21 mars.

Le Centre international d'astronomie a indiqué que la Turquie se base sur les calculs astronomiques pour déterminer la date de l'Aïd. Selon ces données, le croissant lunaire devrait être visible jeudi soir à l'intérieur du pays et dans d'autres régions, faisant de vendredi le premier jour de la fête.

À l'inverse, les autorités de Singapour ont annoncé que l'Aïd sera célébré samedi 21 mars, après qu'il a été impossible d'apercevoir le croissant de Chawwal jeudi soir, conformément aux calculs astronomiques.

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En Arabie saoudite, aux Émirats et au Qatar, les comités d'observation du croissant lunaire ont confirmé mercredi que jeudi sera le dernier jour complet du Ramadan, après avoir constaté l'impossibilité de voir le croissant. Les trois pays s'accordent donc sur la célébration de l'Aïd vendredi.