Tunisie: CONECT Agri renaît - Vers une agriculture innovante et compétitive au pays

La Confédération des Entreprises Citoyennes de Tunisie « CONECT » a annoncé la relance du Groupement Professionnel National de l'Agriculture « CONECT Agri » pour qu'il représente une plateforme importante de coordination des efforts entre les agriculteurs, les investisseurs et les industriels. L'objectif est d'améliorer la productivité du secteur agricole et de renforcer sa compétitivité sur les marchés locaux et internationaux.

Cette initiative intervient à un moment où le secteur agricole fait face à de nombreux défis, notamment, le changement climatique, la pénurie de ressources hydrauliques et la détérioration des infrastructures dans certaines zones rurales. Les initiateurs de cette initiative œuvrent à réorganiser le secteur et à fournir le soutien nécessaire aux agriculteurs en leur offrant des outils et des méthodes modernes contribuant à l'amélioration de la productivité et de la qualité, a affirmé le Président de CONECT Agri, Mohamed Taher Nabi.

Il a ajouté que « CONECT Agri » vise à augmenter le niveau de coordination entre les différents acteurs du secteur agricole (agriculteurs, producteurs et investisseurs), afin de renforcer le rôle de l'agriculture en tant que moteur essentiel de la croissance économique. L'organisation patronale ambitionne, également, à travers, ce groupement à améliorer la situation des agriculteurs et à renforcer leur position économique et sociale en organisant les chaînes de production agricole grâce à l'adoption de techniques modernes.

« CONECT Agri » vise à encourager l'innovation technologique dans l'agriculture pour assurer la durabilité du secteur et réaliser une sécurité alimentaire durable pour la Tunisie. Parmi les priorités de la confédération, figure l'élaboration d'un statut de base pour l'agriculteur, la collaboration avec l'autorité exécutive pour restructurer les filières stratégiques, l'adoption de nouvelles législations facilitant les opérations d'investissement pour les jeunes agriculteurs et les petits exploitants.

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Il s'agit, également, de faciliter l'accès des agriculteurs aux financements nécessaires pour le développement de leurs projets agricoles ainsi que de leur fournir un appui technique pour renforcer leur capacité d'adaptation aux changements climatiques.

La confédération contribuera à renforcer le dialogue avec les instances gouvernementales pour garantir l'amélioration des politiques agricoles et leur orientation dans le but de préserver les intérêts des agriculteurs et consolider les efforts de promotion du secteur, a encore dit Mohamed Tahar Nabi.

Dans le cadre de cette initiative, la CONECT appelle tous les agriculteurs, producteurs et investisseurs du secteur agricole à contribuer par leurs idées et propositions à l'amélioration du secteur agricole et à son développement à long terme. Selon CONECT, la relance du Groupement Professionnel National de l'Agriculture « CONECT Agri », représente le début d'une nouvelle étape dans la restructuration du secteur agricole en Tunisie et la réalisation des objectifs du développement durable.