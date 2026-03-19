Tunisie: ELMED - La Tunisie investit un tiers du projet stratégique de connexion électrique avec l'Italie

18 Mars 2026
La Presse (Tunis)
Par R. I

La Tunisie contribue à environ un tiers des financements du projet de raccordement électrique avec l'Italie, ELMED, a annoncé le député Mohamed Ali Finira, rapporteur de la Commission de l'industrie, du commerce, des ressources naturelles, de l'énergie et de l'environnement.

Selon lui, ce projet sera un vecteur majeur d'échanges énergétiques avec l'Italie et jouera un rôle clé dans la stabilisation du système électrique tunisien.

Intervenant sur les ondes de la Radio Nationale, Mohamed Ali Fneira a précisé que dès l'année prochaine, la Tunisie appliquera un prix du carbone, une mesure qui nécessite la production d'énergie propre, verte et renouvelable. Il a ainsi souligné l'importance de ce projet dans le cadre de la transition énergétique tunisienne et de la coopération avec l'Union européenne.

Le projet ELMED comprend deux stations de conversion du courant continu en courant alternatif, situées respectivement à la délégation de Melaabi à Menzel Temime et à Partanna, en Sicile.

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Il inclut également un câble sous-marin haute tension de 500 kilovolts et d'une capacité de 600 mégawatts, utilisant la technologie du courant continu sur un parcours de 200 kilomètres de long et jusqu'à 200 mètres de profondeur.

Ce raccordement, attendu comme un pilier stratégique pour la sécurité énergétique, permettra non seulement de faciliter les échanges avec l'Europe, mais aussi de préparer le réseau tunisien aux exigences d'une énergie plus propre et durable, conformément aux objectifs climatiques et énergétiques nationaux et européens.

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