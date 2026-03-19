Sénégal: Linguère - 400 kits alimentaires distribués aux personnes handicapées

Linguère — La Fondation humanitaire du Djoloff a procédé, mercredi, à la distribution de 400 kits alimentaires à des personnes vivant avec un handicap de 19 communes du département de Linguère, pour leur permettre de célébrer la fête de la Korité dans de "meilleures conditions", a constaté l'APS.

Les 400 kits alimentaires d'une valeur globale de six millions de francs CFA sont composés notamment de pommes de terre, d'oignons, d'huile, etc., et d'une enveloppe financière de 10.000 francs CFA destinée à l'achat de poulets, a détaillé le coordonnateur de la fondation, Abdoulaye Diaw. "Nous avons ciblé les personnes vivant avec un handicap en raison de leur vulnérabilité. Chaque année, à quelques jours de la Korité, nous leur apportons un appui pour leur permettre de célébrer la fête dans de meilleures conditions", a-t-il expliqué

S'exprimant à l'issue de la cérémonie de distribution des kits alimentaires, M. Diaw a souligné que cette initiative vise à soulager des couches jugées vulnérables, particulièrement en période de ramadan marquée par la cherté de la vie. La fondation a mobilisé un budget global de 21 millions de francs CFA pour ses actions sociales durant ce mois de ramadan. Une enveloppe de 1,5 million de francs CFA a notamment été consacrée à l'octroi de denrées alimentaires aux détenus de la Maison d'arrêt et de correction de Linguère.

En plus de cette assistance, la fondation a organisé des "ndogou" (repas de rupture de jeûne) collectifs dans cinq communes du département, ainsi que des appuis aux daaras (écoles coraniques) et aux mosquées durant ce mois de ramadan. Prenant la parole au nom du préfet du département de Linguère, Modou Thiam, le chef du service départemental de l'action sociale, Aboubacry Diko, a salué "un geste hautement apprécié" par les bénéficiaires.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

La Fondation humanitaire du Djoloff "prend en charge des préoccupations importantes des associations de personnes handicapées" dans les différentes communes, a-t-il fait savoir, notant qu'au moins une cinquantaine de bénéficiaires ont été recensés dans chacune d'elles. M. Diko a également relevé que cette initiative vient en appui aux efforts de l'État et des collectivités territoriales en matière de prise en charge des couches vulnérables.

Il a invité les personnes vivant avec un handicap à s'inscrire sur les registres du service départemental de l'Action sociale afin de mieux bénéficier des programmes d'accompagnement. De son côté, le président de la Fédération départementale des associations des personnes handicapées de Linguère, Mbissane Ka, a exprimé sa reconnaissance envers la fondation pour "la constance de son engagement social".

Il a, par ailleurs, plaidé pour une amélioration des conditions d'études des personnes handicapées, évoquant le besoin en matériel didactique en braille, en cantines scolaires et en moyens de transport pour faciliter les déplacements des apprenants.

M. Ka a signalé que deux écoles utilisant la méthode braille ont été mises en place dans le département, notamment à Dahra et à Linguère, grâce à des initiatives associatives. Depuis 2020, la Fondation humanitaire du Djoloff perpétue cette action de solidarité à l'approche de la fête de Korité. L'année dernière, 300 kits avaient été distribués contre 400 cette année, marquant une hausse significative du nombre de bénéficiaires.