Sénégal: Les mesures nécessaires ont été prises pour atténuer l'impact de la grève des concessionnaires du nettoiement, selon la SONAGED

Dakar — Les mesures nécessaires ont été prises pour atténuer l'impact de la grève de certains concessionnaires du nettoiement sur la collecte des déchets, assure la Société nationale de gestion intégrée des déchets (SONAGED).

La direction générale de la SONAGED affirme dans un communiqué que "toutes les mesures nécessaires [ont été prises] pour résoudre la situation et rétablir un service normal dans les meilleurs délais". Elle ajoute avoir "immédiatement activé des dispositifs garantissant la continuité des services, ce qui inclut le déploiement d'équipes assurant le service minimum".

La SONAGED invite les usagers des services de collecte des déchets à "privilégier l'utilisation des points de regroupement normalisés (les espaces dédiés à la collecte et au tri des déchets) et des points propres disponibles, à conditionner correctement les déchets en les mettant dans des sacs fermés et des emballages étanches et à attendre le passage des camions assurant le service minimum pour limiter les nuisances". Le Collectif des concessionnaires du nettoiement du Sénégal (CCNS) a annoncé l'immobilisation de ses camions assurant la collecte des déchets, à partir de ce mercredi.

"Nous sommes ouverts au dialogue"

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Selon Boubacar Diallo, son secrétaire général, le CCNS a pris cette mesure de grève pour obtenir des autorités sénégalaises le règlement d'impayés accumulés" d'un montant de vingt-sept milliards de francs CFA. "L'État doit au Collectif des concessionnaires du nettoiement du Sénégal des arriérés de paiement d'environ vingt-sept milliards de francs CFA", a-t-il dit, précisant que la somme à payer par l'État couvre les douze mois de l'année 2025 et les deux premiers mois de cette année.

D'après Boubacar Diallo, les concessionnaires ont envoyé plusieurs courriers au ministère de l'Environnement et de la Transition écologique, qui exerce la tutelle technique de la SONAGED au sein du gouvernement, en vue de l'ouverture de "négociations" sur les arriérés. La CCNS a envoyé des correspondances à ce ministère pour "éviter d'en arriver à cette [...] cessation de travail", a-t-il argué.

"Nous sommes ouverts au dialogue, comme d'habitude", a assuré M. Diallo, ajoutant que la durée de la grève dépendra des "efforts" que fournira l'État et des "engagements" qu'il prendra pour le paiement des arriérés. La dernière rencontre entre le gouvernement et les concessionnaires du nettoiement pour apaiser les tensions entre la SONAGED et le CCNS, a eu lieu en novembre 2024. La grève observée par une partie des concessionnaires survient à quelques jours de la fête de Korité (Aïd el-Fitr), une période de surproduction de déchets ménagers.