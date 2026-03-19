Nigeria: En visite au Royaume-Uni, le président nigérian Tinubu reçu avec les honneurs au château de Windsor

Après avoir été accueilli par une parade équestre du régiment d'artillerie royal et une salve de 42 coups de canon, Bola Tinubu s'est entretenu avec le roi Charles III, mercredi 18 mars. Les deux dirigeants ont passé en revue plusieurs dossiers majeurs dans la relation entre les deux pays.

Le président du Nigeria, Bola Tinubu, a atterri à Londres dans l'après-midi du mardi 17 mars pour une visite d'État qui se poursuit jusqu'à ce jeudi 19 mars. Qualifié d'« historique », ce déplacement l'est à plus d'un titre. D'abord parce qu'il s'agit du premier d'un dirigeant nigérian au Royaume-Uni depuis 37 ans. Ensuite parce jamais, depuis près d'un siècle, un chef d'État musulman ne s'était rendu dans le pays en plein ramadan - pour cette raison d'ailleurs, le traditionnel déjeuner royal offert par le souverain britannique en l'honneur de ses hôtes a été annulé, afin de respecter le jeûne du président.

Accueillis mercredi 18 mars par le prince William et sa femme Catherine, Bola Tinubu et son épouse Oluremi ont ensuite pris la direction du château de Windsor où ils ont été reçus sous un grand ciel bleu avec les plus grands honneurs militaires par le roi Charles III et la reine Camilla, rapporte notre correspondante à Londres, Sidonie Gaucher.

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Parade équestre du régiment royal d'artillerie, salve de 42 coups de canon, drapeaux aux couleurs des deux nations... Rien n'a été laissé au hasard pour ce rendez-vous, placé sous le signe du faste et des enjeux stratégiques. Bola Tinubu et Charles III se sont ensuite retirés pour une entrevue en privé, avant un banquet d'État prévu dans la soirée.

Une visite aux enjeux importants

Derrière le protocole toutefois, les enjeux de ce voyage sont importants. Le premier est économique, avec des échanges commerciaux entre les deux pays qui ont atteint l'équivalent de près de 10 milliards d'euros en 2025, ce qui fait du Nigeria le deuxième partenaire commercial du Royaume-Uni sur le continent africain. Au passage, Abuja a également obtenu une garantie de prêt britannique à hauteur de 864 millions d'euros pour moderniser les deux grands ports de Lagos. Une initiative à travers laquelle Londres entend renforcer son influence face à la Chine, qui investit elle aussi massivement dans les infrastructures du pays.

L'autre enjeu majeur de cette visite, qui intervient au lendemain de quatre attentats suicides simultanés attribués à Boko Haram qui ont fait 23 morts et plus de 100 blessés dans la ville de Maiduguri, dans le nord-est du Nigeria, est sécuritaire.

Le dernier, enfin, est d'ordre religieux, puisqu'il s'agit d'apaiser quelques tensions avec l'Église anglicane, alors qu'un mouvement conservateur réuni récemment à Abuja conteste l'autorité de Sarah Mullaly, la première femme nommée archevêque de Canterbury. La première dame nigériane, qui est, elle, pasteure chrétienne, donnera de son côté un prêche au palais de Lambeth, le siège de l'Église d'Angleterre, ce jeudi 19 mars.