Sénégal: Stabilisation de l'espace universitaire - Une délégation de la société civile reçue par le recteur de l'UCAD

Dakar — Le recteur de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD), professeur Alioune Badara Kandji, a reçu mardi une délégation de la société civile constituée en consortium, dans le cadre de la mise en œuvre du programme "Saxal Jamm", soutenu par l'Union européenne et visant à promouvoir la paix et la stabilité dans l'espace universitaire, a appris mercredi l'APS de ses services.

Ce consortium comprend l'ONG 3D, le Groupe de recherche et d'appui-conseil pour la démocratie participative et la bonne gouvernance (GRADEC) et le Collectif des organisations de la société civile pour les élections (COSECE). "Le programme +Saxal Jamm+, soutenu par l'Union européenne, vise à promouvoir la paix et la stabilité dans l'espace universitaire, en favorisant le dialogue entre les acteurs et en anticipant les crises susceptibles de perturber le calendrier académique", précise la même source.

Lors de la rencontre, la délégation, conduite par Moundiaye Cissé, a rappelé que cette initiative prévoit notamment la mise en place d'un club de paix et de citoyenneté au sein de l'université. Le secrétaire général du GRADEC, Ababacar Fall, est revenu, à cette occasion, sur les initiatives déjà menées dans ce sens avec l'Université Gaston Berger de Saint-Louis et l'Université Assane Seck de Ziguinchor. Selon Djibril Gningue, coordonnateur politique du projet "Saxal Jamm", "les questions de sécurité ne peuvent plus être appréhendées de manière unilatérale, mais nécessitent une approche concertée et inclusive".

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Au cours des échanges, la délégation a exprimé sa volonté d'accompagner l'UCAD dans la mise en place d'un cadre de dialogue structuré, selon le communiqué. Le recteur a salué cette démarche, rappelant que "les questions liées à la médiation et à la sécurité sont au coeur des priorités de l'université". Il a insisté sur l'importance d'instaurer un climat de paix durable au sein de l'espace universitaire. Le professeur Kandji a également rappelé les efforts déjà déployés par l'UCAD en matière de prévention et de gestion des crises, tout en réaffirmant son ouverture à toute initiative contribuant à la pacification du milieu universitaire.