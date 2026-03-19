Tunisie: Officiel - Neuf pays arabes annoncent vendredi comme premier jour de l'Aïd el-Fitr

Neuf pays arabes ont annoncé que jeudi sera le dernier jour du mois sacré de Ramadan et que vendredi 20 mars 2026 marquera le premier jour de l'Aïd el-Fitr.

Les pays concernés sont : Arabie Saoudite, Qatar, Émirats Arabes Unis, Bahreïn, Koweït, Yémen, Palestine, Liban et Irak.

Cette annonce permet aux familles et communautés musulmanes de préparer les célébrations de l'Aïd, marquées par des prières collectives, des repas traditionnels et des moments de convivialité.

Elle intervient également pour coordonner les activités économiques et sociales autour de cette fête religieuse importante.

Les autorités religieuses rappellent que l'Aïd el-Fitr est une occasion de solidarité, de partage et de réflexion après un mois de jeûne et de piété, et invitent la population à célébrer dans le respect des traditions et de la sécurité publique.