Tunisie - 53 tonnes de bananes et 34 kg de drogues saisies pendant le Ramadan !

18 Mars 2026
La Presse (Tunis)
Par R. I

Depuis le début du mois de Ramadan, les services douaniers tunisiens, en coordination avec les unités de la garde douanière et le bureau des colis postaux, ont saisi d'importantes quantités de drogues et de marchandises de contrebande à travers le pays.

Dans le cadre de la lutte contre la contrebande de stupéfiants, des opérations ciblées ont été menées aux postes frontières de Dhehiba, Melloula et Ras Jedir, à l'aéroport de Tunis-Carthage, au bureau des colis postaux, ainsi que par les équipes de la garde douanière à Ben Guerdane, Médenine, Sfax, La Soukra et par l'unité des motards. Ces interventions ont permis de saisir plus de 34,5 kg de cannabis, 2 kg de marijuana, plus de 88 000 comprimés de drogues, 4 250 carrés de LSD et 400 g de cocaïne.

À l'aéroport de Djerba-Zarzis, une machine destinée au broyage de marijuana et des quantités de cannabis et de marijuana destinées à la consommation personnelle ont également été interceptées.

En parallèle, la Douane tunisienne a renforcé la lutte contre la contrebande de marchandises de consommation. Depuis le début du Ramadan, les services ont saisi environ 16 tonnes de café, 53 tonnes de bananes, plus d'un million de pièces de feux d'artifice (fusées, pétards, etc.) et plus de 64 000 cartouches de cigarettes de contrebande.

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Ces saisies illustrent la vigilance accrue des autorités tunisiennes pour protéger la population et contrôler l'économie informelle, en particulier pendant les périodes de forte consommation comme le Ramadan.

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