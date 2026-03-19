Sénégal: Saint-Louis - Deux morts et plusieurs blessés dans le renversement d'un 'Ndiaga Ndiaye' sur la corniche

Un autocar de transport en commun de type « Ndiaga Ndiaye » s'est renversé mardi en fin d'après-midi sur la corniche de Saint-Louis, à hauteur du rond-point Cité Niakh. L'accident a fait deux morts et de nombreux blessés, selon les sapeurs-pompiers.

Un grave accident de la circulation s'est produit aux environs de 17 heures sur la corniche de Saint-Louis. Il s'agit du dérapage suivi du renversement d'un autocar de marque Mercedes-Benz assurant le transport public. Commandant de la compagnie des sapeurs-pompiers de Saint-Louis, le capitaine René Samba Tine a précisé que les secours ont été rapidement alertés.

« Nous avons été alertés à 17 h 11 pour un dérapage suivi du renversement d'un autocar de type Ndiaga Ndiaye au niveau de la corniche, à hauteur du rond-point Cité Niakh », a-t-il indiqué. Le bilan fait état de nombreuses victimes. « On dénombre 31 victimes dont deux corps sans vie, trois blessés graves et 26 blessés légers », a-t-il ajouté. Les blessés ont été évacués vers l'hôpital régional de Saint-Louis ainsi que vers le district sanitaire Ousmane Ngom pour leur prise en charge.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

D'importants moyens ont été mobilisés pour cette opération de secours. « Trois ambulances, dont une du SAMU, ainsi que deux véhicules d'intervention légers ont été engagés », a précisé l'officier, soulignant que le constat a été effectué par le commissariat central de Saint-Louis