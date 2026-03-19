Cote d'Ivoire: Mondial 2026 - Elye Wahi, nouveau renfort de poids pour les Éléphants

Après avoir longtemps hésité à jouer pour la sélection ivoirienne, l'attaquant de Nice Elye Wahi rejoint les Éléphants de Côte d'Ivoire, à un peu plus de deux mois de la Coupe du monde. Le Franco-Ivoirien a été convoqué ce mardi 19 mars, pour la première fois, par le sélectionneur Emerse Faé, qui dévoilait sa liste pour la dernière trêve internationale avant le Mondial.

« Je fais partie de ceux, à un moment donné, qui avaient définitivement fermé la porte à Elye. » Emerse Faé ne le cache pas, Elye Wahi n'était plus dans ses plans, car il ne voulait pas que l'équipe de Côte d'Ivoire soit une roue de secours pour ce dernier, qui lorgnait celle de France. Mais suite à une rencontre avec le joueur en juin dernier, il a pris du recul.

« Je ressens de la sincérité quand il a eu à discuter avec le staff. Je ressens aussi une volonté très forte de venir jouer pour la Côte d'Ivoire et de venir apporter sa pierre aussi à l'édifice. »

Une venue que le supporter ivoirien avait déjà déduite d'une vidéo, dans laquelle Elye Wahi récupère son passeport ivoirien à Paris.

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Yann résume bien le point de vue d'un supporter rencontré sur l'arrivée d'Elye Wahi :« Étant donné qu'il était un peu réticent à venir, le voir revenir un peu sur sa décision, je trouve ce comportement un peu opportuniste. Mais d'un point de vue sportif, au poste d'attaquant de pointe, c'est un peu compliqué. Donc ça peut être une aubaine. On ne peut que souhaiter le meilleur à lui en espérant qu'il nous fasse taire. »

Pour Emerse Faé, le profil et les récentes performances du nouvel Éléphant devraient convaincre. « Il est sur une bonne dynamique. Je pense qu'il va avoir une carte à jouer aussi pour le prochain rassemblement et nous montrer qu'il est capable de mettre son niveau de jeu au niveau des ailiers de qualité qu'on a et de régler nos problèmes de finition. »

Premier aperçu du jeu d'Elye Wahi sous les couleurs ivoiriennes dans 10 jours, au début de la trêve internationale qui verra la Côte d'Ivoire disputer deux matchs amicaux contre la Corée du Sud (28 mars) et l'Écosse (31 mars).