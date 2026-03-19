Tunisie: Visa Schengen ? TLScontact alerte les demandeurs de visa Tunisiens...

TLScontact Tunisie met en garde les demandeurs de visa contre une prolifération de pages et comptes frauduleux sur Facebook, susceptibles d'induire en erreur les utilisateurs.

En effet, dans un contexte où les démarches pour obtenir un visa Schengen sont déjà complexes, l'organisme rappelle l'importance de se référer exclusivement à ses canaux officiels pour éviter toute tentative de fraude ou de désinformation.

Dans un communiqué publié récemment, TLScontact souligne que plusieurs pages et groupes Facebook usurpent son identité et diffusent de fausses informations. Ces comptes, utilisant abusivement le nom de TLScontact, peuvent induire les demandeurs de visa en erreur et compliquer leurs démarches administratives.

L'organisme recommande aux usagers de vérifier systématiquement l'origine des informations et de ne consulter que sa page officielle. Un message publié sur Facebook précise : "Attention aux faux comptes et aux pages usurpant le nom de TLScontact. Nous vous rappelons que cette page est l'unique page officielle de TLScontact Tunisie.

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Merci de rester vigilants et de ne pas vous fier aux pages ou groupes Facebook frauduleux". Les demandeurs de visa sont ainsi invités à suivre le lien officiel pour toute information fiable : https://www.tlscontact.com/fr/demarrez-votre-parcours-visa

Cette mise en garde intervient dans un contexte où les démarches pour obtenir un visa Schengen peuvent être longues et complexes. TLScontact insiste sur le fait qu'une vigilance accrue en ligne est essentielle pour protéger les demandeurs contre les arnaques et garantir que leurs démarches se déroulent sans incident.

Ainsi, seules les informations provenant des canaux officiels de TLScontact Tunisie sont fiables. Toute autre source, notamment sur les réseaux sociaux, doit être considérée comme suspecte.