Ile Maurice: Rundheersing Bheenick - «Les réformes économiques axées sur la durabilité devraient être un domaine d'action prioritaire»

interview

Vous avez été directeur de la Planification économique et ministre des Finances, comment évaluez-vous le parcours économique de Maurice depuis l'indépendance en 1968 ?

Il est spectaculaire ! Notre Produit intérieur brut (PIB) est passé d'un niveau dérisoire d'environ 1 milliard d'USD en une économie mono-centrée à environ Rs 743 milliards en 2025, grâce à une économie diversifiée. En termes de PIB par habitant, il a été multiplié par cinquante au cours de la même période, passant de 250 USD à 12 500 USD. Je ne veux pas verser dans l'hyperbole, mais c'est spectaculaire, vous ne trouvez pas ? Surtout si vous le placez dans le contexte des conditions politiques et socio-économiques initiales qui prévalaient à l'aube de l'émergence de notre pays en tant qu'État indépendant en 1968.

Et à cela s'ajoute le fait que vous preniez aussi la peine de passer rapidement sur la décennie perdue de 2015-2024 - lorsque le pays a basculé dans le quasi-chaos, l'incompétence politique, les erreurs stratégiques, le déclin institutionnel, la fraude généralisée, la corruption rampante, la prolifération de la drogue, l'augmentation de la criminalité, meurtres politiques compris, la gabegie dans les appels d'offres publics, le déficit public béant, l'endettement croissant et une forme de malhonnêteté qui rappelle les pires pays en développement à leurs débuts.

Y a-t-il eu des tournants critiques où le pays aurait pu prendre une autre voie plus facilement ?

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Assurément ! Décembre 2014 fut l'un d'eux, lorsque nous avons choisi d'avancer à contrecoeur dans la mauvaise direction. Mais il y a eu bien d'autres sorties de route qui nous ont menés là où nous en sommes aujourd'hui. Nous avons pris des voies plus prudentes le plus souvent.

Pour commencer, nous avons opté pour l'indépendance, nous détournant de l'option nébuleuse d'association avec la puissance coloniale sur le départ, qui avait le soutien d'une part importante de la population. Nous faisions partie des premiers territoires ex-britanniques à nous associer à la Communauté économique européenne en 1971 pour protéger nos exportations de sucre lorsque les Conventions de Lomé n'étaient qu'un rêve lointain.

Nous étions résolument non-alignés, entretenant de bonnes relations avec à la fois l'Occident et le bloc soviétique, alors que de nombreux pays nouveaux payaient souvent un lourd tribut économique en choisissant leur camp. Tant la République populaire de Chine que Taïwan avaient des ambassades et missions dans notre pays, ce qui s'est avéré utile dans les premiers jours de notre Zone d'Exportation. Nous commercions avec l'Afrique du Sud en proie à l'apartheid avec des produits où elle était compétitive.

Nous n'avons pas renoncé aux liens judiciaires avec la Grande-Bretagne et avons conservé le Conseil privé comme notre cour de dernier recours, une ancre qui renforçait la confiance des investisseurs précoces, qui hésitaient à s'installer dans des pays nouvellement indépendants, pauvres en ressources.

Dans les conditions politiques de plus en plus tendues de la fin des années 1970, avec des grèves continues et un gouvernement ébranlé, avec une majorité très mince et survivant à peine, nous avons résisté aux sirènes appelant à un État à parti unique, qui était la norme en Afrique.

Notre Special Mobile Force, notre armée active, s'est tenue en rangs quand l'élection de 1982 a livré un verdict sans précédent, 60-0 en faveur de l'opposition, comme cela a toujours été le cas lors des tournants critiques similaires dans la vie du pays. Et il y en a eu beaucoup au fil des années.

Permettez-moi de donner un autre exemple. Le gouvernement MMM/PSM 60-0 s'est effondré aux pieds du Programme d'ajustement structurel Fonds monétaire international (FMI) et Banque mondiale. Conçu dans les derniers jours du gouvernement travailliste, et sujet à une réaction politique de l'opposition de l'époque, il aurait exposé gravement le pays s'il avait été désavoué par le nouveau régime.

Mon ami, feu Madhukarlal Baguant, en tant que secrétaire financier, et moi-même, en tant que Directeur de la Planification, nous sommes retrouvés comme les intendants de ce programme pendant la transition. Nous avons eu la tâche ardue, d'une part, de dissiper les peurs des institutions de Washington ; d'autre part, de le vendre à Paul Bérenger comme vice-Premier ministre et ministre des Finances pour obtenir son aval. Je salue le comportement du jeune Bérenger qui a choisi le pays plutôt que les intérêts politiques de parti. Il a saisi cette patate chaude et en a payé le prix fort avec la rupture de l'alliance.

Kailash Ruhee, ministre sortant de la Planification économique et du développement, nous a emmenés à La Caverne le jour où il a quitté ses fonctions pour nous présenter au Premier ministre en sa résidence privée, lui disant qu'il était important qu'il nous écoute concernant certains engagements critiques qui conditionnaient notre survie financière continue dans les mois à venir. Nous avons reçu une vue d'ensemble succincte à SAJ, qui était tendu. Nous n'étions pas préparés à l'explosion : «Mo pis ar IMF ek World Bank!» «Mo pa pou donn sa pei-la Bérenger lor enn plato!»

Ce sont les circonstances dans lesquelles nous avons dû lutter pour sauver le programme et la réputation du pays en tant que partenaire fiable et digne de confiance. SAJ s'est remis de la rupture et, à ce moment critique, a bénéficié de l'aide du Parti travailliste.

Il a fini par soutenir le programme, et le suivi de son développement via plusieurs prêts d'ajustement sectoriel, dans l'industrie et l'agriculture. Je frissonne à l'idée des conséquences éventuelles si nous avions échoué à persuader nos nouveaux décideurs de maintenir le cap. Nous nous serions tiré une balle dans le pied, ou pire, si nous avions déchiré le programme et si nous nous étions détournés du FMI et de la Banque mondiale.

Maurice a souvent été cité comme une réussite en matière de développement parmi les petits États insulaires. Pensez-vous que le modèle économique qui a bien servi Maurice par le passé soit encore adéquat face aux défis du XXIe siècle ?

Notre réussite est reconnue, et pas seulement parmi les petits États insulaires. Notre histoire économique post-indépendance a servi de modèle pour bien des pays de la région, y compris des pays assez grands, comme la Namibie, le Botswana, le Rwanda et autres. Le problème est que beaucoup de ceux qui ont choisi de nous imiter nous ont maintenant largement dépassés parce que nous nous sommes égarés pendant notre décennie perdue.

Le modèle que nous avons suivi était taillé pour nos circonstances spécifiques, caractérisées par une grande production de sucre, une population croissante, un chômage galopant, une pénurie de compétences, des infrastructures limitées et ainsi de suite. Le modèle originel a été rapidement dépassé.

Nous l'avons ajusté à mesure que nous avons progressé, en faisant évoluer notre environnement politique pour nous adapter aux circonstances changeantes et aux conditions du marché, alors que nous sommes passés de l'import-substitution à la fabrication orientée vers l'exportation ; d'un accent sur les biens à un accent sur les services ; et de l'exportation de maind'oeuvre excédentaire à l'importation de main-d'oeuvre.

Nous avons une économie dynamique, en assez bonne forme, et elle devrait ronronner assez bien, s'il n'y a pas de recul du libre-échange et de l'accès aux marchés mondiaux, et s'il n'y a pas de risque géopolitique accru résultant, par exemple, de notre possession de la base militaire de Diego Garcia.

Évidemment, nous devons continuer à nous adapter pour affronter les autres défis que ce siècle nous réserve, au-delà de ceux nous préoccupent déjà. Nous sommes un pays pauvre en ressources, nonobstant notre vaste Zone économique exclusive, et nous n'avons pas d'autre choix que de gagner notre vie dans un monde de plus en plus concurrentiel afin de pouvoir payer notre nourriture, notre carburant, nos produits pharmaceutiques et autres importations. N'oublions pas que personne ne nous doit une existence !

Alors que Maurice a connu une croissance économique significative, des inquiétudes concernant les inégalités et la mobilité sociale se sont accrues. Comment voyez-vous cette évolution ?

Nous n'avons pas à rougir de notre croissance économique, si l'on met de côté la dernière décennie. La mobilité sociale a connu une croissance silencieuse, si on regarde bien. Mais nous aurions certainement pu faire mieux en luttant contre l'augmentation des inégalités, ou sa perception.

Le coefficient de Gini (NdlR, indicateur statistique mesurant la dispersion des revenus ou des richesses dans une population) a évolué vers plus d'égalité entre, disons, 1995-96 et 2001-02, passant de 0,39 à 0,37. L'égalité a pris une mauvaise tangente vers 2012, lorsque le coefficient s'établissait à 0,41, se dégradant davantage à 0,45 en 2017. En 2023, il était revenu au même niveau qu'en 1995, à 0,39.

Il existe quelques facteurs extrinsèques dont on doit tenir compte. Premièrement, la politique visant à encourager les riches expatriés à s'établir ici dans des villas ultra-modernes de luxe, dans des complexes sécurisés, a accentué l'écart perçu avec les segments les plus pauvres de la population, plus que l'interaction avec les touristes riches en vacances ne l'a jamais fait.

La réalité est que l'État a des programmes en cours pour fournir des logements abordables ou financer la construction de logements pour les segments les plus faibles de la population, au-delà de la portée du financement hypothécaire normal. Et l'État propose une large gamme de soutien social ainsi que des pensions gratuites et non contributives aux personnes âgées. Cependant, la dépendance à la drogue pourrait aggraver les inégalités.

Le pays assume le coût des services de santé et de l'enseignement gratuit pour tous jusqu'à l'université, financés par l'impôt. Mais l'égalité d'accès n'équivaut pas à l'égalité des résultats. Il reste beaucoup à faire pour optimiser l'utilisation des deniers publics et améliorer les perspectives des bénéficiaires.

Quelles sont les priorités politiques qui aideraient à restaurer la confiance chez les jeunes générations quant à leur avenir économique ?

Rétablir la confiance chez les jeunes générations nécessite un programme politique qui non seulement élargit les opportunités économiques mais donne aussi aux jeunes les moyens de penser de façon indépendante et de naviguer dans un environnement informationnel de plus en plus complexe.

À une époque où les «influenceurs» des réseaux sociaux façonnent souvent les perceptions du succès, de la richesse et des opportunités, les jeunes ont besoin de compétences plus fortes en pensée critique, littératie numérique et littératie financière. Les politiques devraient donc se concentrer sur la réforme de l'éducation pour mettre l'accent sur la pensée analytique, la créativité, la résolution de problèmes et l'alphabétisation médiatique, pas seulement sur l'apprentissage par coeur.

Je crois aussi que nous devons intégrer l'éducation financière dès le plus jeune âge afin que les jeunes comprennent l'épargne, la dette, les investissements et la planification à long terme. Cela devrait être accompagné de programmes de littératie numérique qui aident les jeunes à reconnaître les informations erronées et à résister au bruit.

Les jeunes veulent croire que le système fonctionne pour eux, pas contre eux. Les politiques devraient donner la priorité à la mobilité ascendante, à un recrutement plus ouvert et à une plus grande transparence dans la prise de décisions publiques, afin de rétablir la confiance dans les institutions et de donner aux jeunes la confiance que leurs intérêts sont pris en compte.

Les réformes économiques axées sur la durabilité, en particulier dans les secteurs vert et numérique, qui représentent la croissance de l'emploi et la stabilité à long terme, devraient être un domaine d'action prioritaire. Une participation plus active des jeunes à la consultation sur les politiques contribuera à façonner les décisions publiques en fonction de leurs préoccupations et de leurs aspirations.

Maurice a toujours été très exposée aux changements économiques mondiaux. Dans quelle mesure le pays est-il aujourd'hui préparé aux chocs tels que la récession mondiale, les risques climatiques ou les tensions géopolitiques ?

En tant que petite économie insulaire ouverte, nous avons longtemps été habitués aux hauts et aux bas du système colonial, et, par la suite, du commerce international et du système d'échange. Quant au climat, il a toujours fait partie de l'équation pour le sucrier que nous étions.

Nous sommes habitués aux défis climatiques tels que les sécheresses ou les perturbations cycloniques. Mais les risques climatiques actuels sont naturellement des sources de préoccupation pour nous. L'érosion côtière, le réchauffement climatique, la pollution marine, l'élévation du niveau de la mer sont autant de problèmes d'ordre différent qui nous interpellent tous. Maurice est un bon citoyen du monde à cet égard, et nous soutenons pleinement les actions mondiales visant à atténuer les risques climatiques, en particulier dans notre partie du monde.

Nous avons subi à notre rythme des chocs économiques comme la crise financière mondiale de 2008. Je crois que nous disposons encore d'un cadre économique mondial résilient pour minimiser les risques de toute récession mondiale et en atténuer les effets. Tout cela se résume à la qualité de notre propre réponse en matière de politique économique et de gestion prudentielle. Nous en avions autrefois à profusion, mais il semble que nous les ayons enfouis sous le poids de la gestion catastrophique engendrée par le Covid-19.

Le gouvernement a indiqué que des réformes institutionnelles majeures, y compris les changements possibles au système électoral, pourraient bientôt être examinées. Du point de vue de la gouvernance économique, quelle est l'importance des réformes institutionnelles pour le développement à long terme ?

Il y a de plus en plus de consensus au pays sur le fait que notre système électoral, et certaines dispositions de notre Constitution qui le prévoient, ont fait leur temps et réclament une réforme. La plateforme électorale du gouvernement actuel l'a signalé comme l'un des objectifs de son programme. Comme la plupart des gens le savent maintenant, il s'agit d'une partie enchâssée de notre Constitution, qui exige une majorité des ¾ de tous les membres de l'Assemblée votant pour effectuer tout changement.

Le peuple a choisi de voter à une écrasante majorité. Le gouvernement doit s'atteler à la tâche. Des consultations sont en cours pour trouver un terrain d'entente sur la portée de la réforme proposée. Nous pouvons nous attendre à ce que les choses avancent assez rapidement sur ce front.

Un fondement institutionnel solide est indispensable pour 1) assurer efficacement la prestation, la réglementation et la supervision d'une gamme de services et 2) s'acquitter des fonctions spécifiques confiées par l'État. Il y a souvent de bonnes raisons pour lesquelles l'État choisit de fournir ces services de manière indépendante, au lieu de les maintenir directement sous contrôle ministériel ou départemental.

D'une poignée à l'indépendance, les institutions ont proliféré au fil des ans dans un dense maquis d'acronymes qui pourraient bénéficier d'une réorientation et d'une rationalisation pour les rendre plus efficaces. Une révision est attendue depuis longtemps. La réforme institutionnelle visant à revoir leurs mandats, à préciser leurs résultats et à leur donner des indicateurs de performance clés facilitera le développement. L'examen devrait également examiner les causes profondes de leur emprise politique et de leur déliquescence sous le régime précédent.

Quels secteurs ou domaines d'innovation Maurice devrait-elle privilégier au cours de la prochaine décennie ? Le pays peut-il se positionner de manière réaliste dans des domaines tels que les services numériques, l'IA, l'économie océanique ou la finance verte ?

Le drame de la politique industrielle était que les gouvernements et les décideurs choisissaient les gagnants. Des échecs spectaculaires comme British Leyland en Angleterre et De Lorean en Irlande du Nord sont présentés comme des leçons d'objet. Mais c'est peut-être désormais démodé. L'émergence de la Chine en tant qu'Atelier du monde montre que le gouvernement peut faire les choses correctement après tout - si toutes les autres conditions requises pour le succès sont remplies.

Un pays dans notre situation a du mal à répondre à ces autres exigences essentielles pour faire naître des gagnants dans la compétition pour les produits industriels et technologiques destinés aux marchés de demain. Nous devons procéder avec prudence, sinon nous risquons de finir par ruiner les fonds publics, comme l'a fait le dernier régime en poursuivant son rêve hollywoodien : il a fini par produire «Serenitygate»*.

Dans l'ensemble, le gouvernement devrait fournir non seulement l'environnement politique approprié, mais aussi l'écosystème nécessaire pour soutenir les entreprises privées dans de nouvelles directions novatrices. Si cibler signifie exclure d'autres secteurs de la considération, alors nous ne devrions pas faire de ciblage. Nous devrions être ouverts à tous les domaines d'activité qui intéressent les investisseurs et pour lesquels nous pouvons mettre en place les conditions d'une exploitation efficace.

Nous sommes déjà impliqués d'une façon ou d'une autre dans la plupart des domaines que vous mentionnez. L'IA en est à ses débuts. Les applications logicielles pilotées par l'IA sont déjà là. Les services numériques prolifèrent. L'économie océanique est un vaste sujet, et nous devrions être ouverts à des propositions commerciales réalistes pour exploiter son potentiel. Nous n'avons pas les ressources nécessaires pour entreprendre des recherches à l'échelle pilote ou envisager nous-mêmes des investissements dans l'amorçage des pompes.

La finance verte progresse. SBM Bank, que je préside, a mis en place une ligne de crédit avec l'Agence Française du Développement pour soutenir les investissements verts dans le pays. Les risques géopolitiques sont en quelque sorte une nouvelle priorité pour nous qui soutenons depuis longtemps le non-alignement et un océan Indien exempt d'armes nucléaires. En tant que propriétaires d'une importante base militaire, nous pouvons nous attendre à être entraînés dans ce débat, et nous ferions mieux de nous y préparer.

Quels sont, selon vous, les trois défis économiques les plus urgents auxquels Maurice est confronté aujourd'hui ?

Le défi numéro un aujourd'hui est de rendre notre État-providence durable. Notre gamme de régimes d'aide sociale, la fourniture de services de santé et d'éducation gratuits, nos pensions universelles non contributives et toutes les autres dépenses sociales financées par l'État représentent 50 % des dépenses budgétaires. Ils engloutissent jusqu'à environ 70 % de nos recettes fiscales. Pour ce faire, la voie facile de l'augmentation de la fiscalité ne nous est pas ouverte. Avec environ 25 % du PIB, nous prenons déjà une grande part des revenus de nos citoyens. Aggraver le déficit budgétaire serait suicidaire.

Mon deuxième défi est le citoyen mauricien, l'individu, l'homo economicus Mauritianus au nom duquel les élus élaborent les politiques et dirigent les affaires du pays. Il doit se transformer en un citoyen mature et responsable, conscient de ses droits et de ses obligations de s'adapter à la vie dans un petit pays multiculturel, multireligieux et polyglotte qui a le potentiel d'émerger comme un havre de coexistence pacifique dans ce monde troublé.

Un citoyen modèle n'abandonne pas les nouveaunés, ne frappe pas l'enseignant, ne moleste pas des chauffeurs d'autobus, n'abandonne pas l'école avec des qualifications minimales, ne met pas enceinte des mineures, ne conduit pas sous l'influence de l'alcool, ne cause pas de nuisances sonore, n'agresse pas la police, n'attaque pas son voisin en raison de sa foi, n'assassine pas ses aînés pour leur pension, n'endommage pas les biens publics, ne viole ni ne vole - tout cela est, hélas, devenu si commun que c'est traité comme des faits divers de nos jours.

Dans ce régime, mon citoyen mauricien modèle optimiserait ses avantages et ceux de sa famille en matière d'éducation et de santé gratuites pour se débrouiller seul dans le monde du travail et assumer ses responsabilités, réduisant ainsi sa dépendance à l'égard de l'État et libérant des fonds publics pour prendre soin des pauvres et des nécessiteux. L'État éclairé, pour sa part, lui garantirait une charge fiscale moindre, et une plus grande sécurité personnelle.

Le troisième défi est l'opportunité d'intelligence artificielle. Le train quitte le quai pour un voyage mouvementé. Lors du sommet de Delhi sur l'IA le mois dernier, le Premier ministre Navin Ramgoolam a annoncé que Maurice prenait ce train. Poursuivons notre parcours d'IA avec une perception aussi claire que possible de ses premiers avantages pour la façon dont nous travaillons, vivons et gagnons notre vie. Nous devons être prêts à repenser et à réformer tout autour de nous pour exploiter les avantages de l'IA pour notre pays et notre peuple. Une politique d'IA réussie est le plus grand défi de notre époque.

Ayant été à la fois technocrate et décideur politique, quelles leçons avez-vous tiré de la relation entre expertise économique et leadership politique ?

Un pur technocrate, qui n'a aucune prise sur la dynamique politique d'une alliance électorale, sert de chair à canon. C'est la leçon numéro un. La leçon numéro deux est de s'assurer qu'il y a plus d'expertise économique dans l'équipe, pour commencer, et que (1) les membres de cette équipe regardent principalement dans la même direction ; (2) vous aident à persuader le reste de l'équipe sur les mérites de vos propositions ; et (3) ne lorgnent pas votre siège tout en faisant de son mieux pour vous faire éjecter.

La leçon numéro 3 est de vous rassurer sur le fait que les dirigeants politiques ont l'appétit pour le risque d'affronter la partie descendante de la courbe U que les réformes économiques, et en particulier fiscales, suivent habituellement avant de toucher le fond et d'obtenir les résultats escomptés.

Voilà trois leçons que j'ai apprises à mes dépens... mais je continue d'apprendre. En tant que gouverneur de la Banque centrale, ces leçons m'ont aidé à naviguer au plus près du vent politique, tournant le dos aux appels incessants à la dépréciation et à la baisse du taux directeur, adoptant des politiques politiquement impopulaires, mais respectant mon mandat de stabilité des prix et de la monnaie.

Dans la perspective de l'île Maurice, qui a 75 ans d'indépendance, quel genre de pays espérez-vous voir ?

Plus que 17 ans avant notre 75e anniversaire. Ce qui veut dire que la plupart des fondamentaux sousjacents sont probablement encore là, sauf les effets complets des changements déjà en cours et de ceux qui attendent d'être initiés par notre changement de gouvernement qui, rappelons-le, n'est au pouvoir que depuis 17 mois maintenant. Donnez-lui une chance de dépasser ses problèmes de mise en route !

Nous devrions ajouter à cela l'impact total de la transformation numérique qui suit son cours, la révolution de l'IA qui vient juste de commencer et les répercussions d'autres technologies perturbatrices qui pourraient devenir courantes et affecter une économie ouverte qui, je l'espère, durera.

Nous serions probablement passés de Petit État Insulaire à Grand État Océanique, avec quelques îles attachées. Nous serions également passés à une société sans numéraire, la monnaie numérique de la Banque centrale remplaçant les billets de banque.

Je suis sûr que nous allons vaincre le fléau de la drogue, réparer notre tissu social stressé, regagner notre confiance en nous en tant que pays, reconstruire notre réseau de relations diplomatiques amicales avec nos voisins régionaux et continentaux, et émerger une fois de plus comme un havre de paix multiculturelle et d'harmonie sociale.

Nous parlerons notre multiplicité de langues, pratiquerons une multiplicité de croyances et nous nous lancerons dans la vie de la manière calme et déterminée qui sera digne d'une économie à revenu intermédiaire de premier plan que nous serons sûrement.

Et, surtout, nous serons un bon citoyen du monde, faisant notre juste part pour sauver notre planète et nous nous unirons dans un effort commun pour sauver le système commercial libre et ouvert et les institutions multilatérales alors que le monde passe de la relique de la Seconde Guerre mondiale d'une hégémonie mondiale à une nouvelle dispensation fondée sur la multipolarité.

(*) Une vidéo qui évoquait les avantages dont la belle-famille de Pravind Jugnauth aurait bénéficié avec le tournage de Serenity au pays. Selon les auteurs de la vidéo, une mesure dans le budget 2016-17, le Film Rebate Scheme, prévoyant que le remboursement des frais relatifs au tournage (dont leur hébergement) passe de 30% à 40%, avait pour unique but de favoriser Sanjeev Ramdanee, frère de Kobita Jugnauth et propriétaire de l'hôtel Maradiva.