Tunisie: Journée mondiale des droits des consommateurs - Faire face aux défis d'une consommation plus juste et responsable

Célébrée chaque année le 15 mars, la Journée mondiale des droits des consommateurs a constitué une occasion de rappeler l'importance de protéger les citoyens dans leurs relations avec les marchés et les fournisseurs de biens et services.

En Tunisie, cette journée est également un moment pour revenir sur les avancées juridiques et institutionnelles réalisées au fil des décennies, tout en mettant en lumière les défis qui persistent pour garantir une consommation plus équitable et plus transparente.

L'ancien président des Etats-Unis John F. Kennedy a énoncé quatre droits fondamentaux du consommateur le 15 mars 1962 lors d'un discours : le droit à la sécurité, le droit à l'information, le droit de choisir et le droit d'être entendu. Comme on dit hors de nos contrées, «le client est roi».

Chaque année, le 15 mars, le monde célèbre la Journée mondiale des droits des consommateurs, un rendez-vous international consacré à la promotion d'une consommation responsable et à la défense des intérêts des citoyens face aux pratiques commerciales abusives.

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Cette date fait référence au discours prononcé le 15 mars 1962 devant le Congrès américain par le président John F. Kennedy, dans lequel il a énoncé les quatre droits fondamentaux du consommateur : le droit à la sécurité, le droit à l'information, le droit de choisir et le droit d'être entendu. Ces principes sont devenus par la suite la base des politiques de protection des consommateurs à travers le monde.

Depuis 1983, l'organisation internationale des consommateurs, Consumers International, célèbre officiellement cette journée afin de sensibiliser les citoyens et les gouvernements à l'importance d'une consommation équitable et d'un marché respectueux des droits des consommateurs.

Avancées juridiques

En Tunisie, la défense des droits des consommateurs s'est progressivement imposée comme une priorité dans les politiques publiques, notamment avec l'évolution du cadre législatif et la multiplication des mécanismes de contrôle des pratiques commerciales. L'une des étapes majeures de ce processus a été l'adoption d'une loi dans ce sens.

Ce texte fondateur établit les règles générales relatives à la sécurité des produits, à la loyauté des transactions économiques et à l'information des consommateurs.

Cette loi constitue encore aujourd'hui la pierre angulaire du droit de la consommation en Tunisie. Elle impose notamment aux fournisseurs de garantir la sécurité des produits et d'informer clairement les acheteurs sur les caractéristiques, les risques éventuels ou les conditions d'utilisation des biens et services proposés sur le marché. Elle prévoit également des mécanismes de contrôle et de sanction en cas de fraude ou de pratiques commerciales trompeuses.

Institutionnalisation de la consommation

Au fil des années, d'autres textes sont venus compléter ce dispositif. Des lois relatives à la concurrence, à la publicité commerciale ou encore aux techniques de vente ont renforcé la transparence du marché et la protection des acheteurs. Parallèlement, des institutions spécialisées ont été mises en place pour surveiller la qualité des produits, promouvoir les normes de sécurité et recueillir les plaintes des consommateurs.

La principale structure est l'Organisation tunisienne de défense du consommateur (Otdc), une ONG fondée en 1989, qui informe, conseille et relaie les réclamations. Elle est complétée par l'Institut national de la consommation (INC), un établissement public technique sous tutelle du Commerce. Outre l'Otdc et l'Innorpi, l'Otic, présidée par Lotfi Riahi n'a pas cessé d'apporter une nouvelle culture de la consommation avec l'arme du boycott face à la flambée des prix et la vie chère.

La société civile joue également un rôle essentiel dans cette dynamique. L'Organisation tunisienne de défense du consommateur s'est imposée comme l'un des acteurs majeurs de la protection des consommateurs, en informant le public, en accompagnant les citoyens dans leurs démarches et en plaidant pour des politiques plus favorables aux usagers.

Cette organisation contribue à renforcer la culture de la consommation responsable et à faire entendre la voix des consommateurs auprès des autorités et des opérateurs économiques. En corollaire, des incitatives ont émergé pour défendre la fabrication et la création à l'instar de l'Expo 619.

«Expo 619»

L'expo #619 "Consommons tunisien" est une manifestation organisée en Tunisie pour promouvoir les produits fabriqués localement et encourager les citoyens à privilégier la production nationale. Généralement tenue au Parc des expositions du Kram, cette expo-vente réunit des dizaines d'entreprises, d'artisans et de créateurs tunisiens issus de différents secteurs comme l'agroalimentaire, l'artisanat, le textile ou encore l'innovation.

L'événement s'inscrit dans la campagne #619, qui fait référence au code à barres des produits tunisiens et vise à sensibiliser les consommateurs à l'importance de soutenir l'économie nationale. À travers des stands d'exposition, des animations et des rencontres entre producteurs et visiteurs, l'expo constitue ainsi une vitrine du savoir-faire tunisien tout en renforçant la culture du « consommer local».

Des avancées sur le plan juridique, économique mais aussi culturel pour la consommation en Tunisie, tout en plaçant de nouveaux défis à l'horizon.

Nouveaux défis

Malgré ces avancées, les défis restent nombreux. L'augmentation du coût de la vie, les pratiques commerciales trompeuses, la circulation de produits non conformes ou encore le développement rapide du commerce en ligne posent de nouvelles questions en matière de régulation et de protection des consommateurs.

Les experts estiment ainsi que l'efficacité du système dépend autant de la qualité des lois que de leur application effective sur le terrain et de la sensibilisation du public à ses droits.

Dans ce contexte, la Journée mondiale des droits des consommateurs apparaît comme un rappel essentiel : la protection des consommateurs n'est pas seulement une question juridique, mais aussi un enjeu social et économique majeur.

En garantissant la sécurité, la transparence et l'équité dans les échanges commerciaux, elle contribue à renforcer la confiance dans le marché et à améliorer la qualité de vie des citoyens.

Pour la Tunisie, l'enjeu est désormais de poursuivre la modernisation de son cadre juridique, de renforcer les mécanismes de contrôle et de soutenir davantage les associations de défense des consommateurs afin que chaque citoyen puisse exercer pleinement ses droits dans un environnement économique en constante évolution.