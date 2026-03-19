Afrique: Couverture mondiale record de la CAN Maroc-2025 - Les audiences en hausse de 61%

La Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025 a enregistré une augmentation de 61% des audiences, positionnant la compétition parmi les propriétés sportives connaissant la plus forte croissance au niveau mondial, selon la Confédération africaine de football (CAF).

"Cette croissance sans précédent est portée par une couverture mondiale record assurée par des plateformes médiatiques de premier plan en Europe ainsi que sur d'autres marchés stratégiques", précise la CAF dans un communiqué publié sur son site, citant les données préliminaires publiées par des agences de recherche indépendantes.

Le Royaume-Uni et la France figurent parmi les pays ayant contribué le plus significativement à cette progression des audiences de la CAN 2025, ajoute la CAF, notant que le partenariat commercial de la CAF avec l'agence internationale de marketing sportif IMG a permis une augmentation de 50% du nombre de partenaires diffuseurs en Europe et sur d'autres marchés clés.

Cette expansion comprend notamment de nouveaux accords conclus pour la première fois au Japon, en Chine, en Corée du Sud, au Mexique, en Grèce et en Colombie, faisant de l'édition Maroc 2025 de la CAN "la plus largement diffusée de l'histoire de la compétition à l'échelle mondiale".

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

En Amérique du Sud, les audiences ont continué de progresser, avec plus de 24 millions de téléspectateurs au Brésil, tandis que le Mexique a enregistré près de 2 millions de téléspectateurs. Ces derniers chiffres confirment que l'Amérique du Sud constitue un territoire où la CAF consolide sa présence tout en conquérant de nouveaux publics.

Par ailleurs, la stratégie globale de distribution médiatique de la CAF, incluant la production interne de contenus éditoriaux complémentaires ainsi que la distribution de résumés de matches, a permis une augmentation de plus de 65% de la visibilité médiatique des partenaires commerciaux sur les seuls marchés européens et sud-américains, d'après l'instance dirigeante du football africain.

Parmi les chiffres clés de cette édition, la CAF cite notamment une augmentation de 50% du nombre de diffuseurs internationaux depuis l'édition 2023 organisée en Côte d'Ivoire et une progression de 32% de la valeur médiatique pour les partenaires sur le marché européen.

La CAF fait état également d'une hausse de 35% des revenus globaux liés aux droits médias sur les marchés d'Amérique du Sud, d'Europe et d'Asie pour la CAN Maroc 2025 et une forte augmentation de l'audience au Royaume-Uni (finale uniquement), avec plus de 3 millions de téléspectateurs ayant suivi la finale sur Channel 4.

L'Allemagne a enregistré une audience record pour la finale de la Coupe d'Afrique des nations, avec plus de 4 millions de téléspectateurs qui ont suivi le match sur Sports Digital, fait remarquer la CAF, ajoutant que l'Inde s'est imposée comme un nouveau marché pour la compétition, avec une audience de 800.000 fans de football ayant suivi la finale diffusée en streaming.