Maroc: Le sport comme levier de promotion des causes nationales au centre d'une conférence de la FRMSPT

Le rôle du sport dans la promotion des causes nationales et dans le renforcement des valeurs de citoyenneté et de cohésion sociale a été au centre d'une conférence organisée samedi à Mohammedia par la Fédération Royale marocaine du sport pour tous (FRMSPT).

Tenue sous le thème "Le sport au service des causes nationales" à l'occasion du mois sacré de Ramadan, cette rencontre a réuni des responsables du secteur sportif, des universitaires, des journalistes et des acteurs associatifs autour d'une réflexion sur les multiples dimensions du sport en tant que levier de développement, de diplomatie et de rayonnement du Royaume.

Dans une allocution prononcée à cette occasion, la présidente de la FRMSPT, Nezha Bidouane, a souligné que le sport constitue aujourd'hui un instrument stratégique contribuant au rayonnement du Maroc sur la scène internationale, en droite ligne avec la vision éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

Elle a rappelé que le sport, qui a joué un rôle important dans la lutte du peuple marocain pour la liberté et l'indépendance durant la période du protectorat, s'impose désormais comme une véritable force diplomatique permettant de renforcer la présence du Royaume parmi les nations et de consolider son ouverture sur le monde.

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Mme Bidouane a également mis en avant les efforts de la Fédération pour ancrer la culture sportive au sein de la société et valoriser les rôles du sport dans les domaines du développement humain et du progrès social. Elle a souligné que cette conférence s'inscrit dans le cadre d'une série de rencontres visant à encourager la réflexion autour des enjeux du sport et de ses contributions aux grandes causes nationales.

Dans ce sens, elle a insisté sur l'importance de la synergie entre le sport et les médias, estimant que ces deux domaines constituent "les deux ailes d'un même oiseau", dans la mesure où les médias jouent un rôle essentiel dans la valorisation des performances sportives et la promotion des valeurs qu'elles véhiculent.

De son côté, Driss Daoui, directeur de l'Institut des métiers du sport à l'Université Ibn Tofaïl de Kénitra, a mis en lumière la dimension éducative et citoyenne du sport, le qualifiant d'"école de vie" qui inculque aux jeunes des valeurs telles que la discipline, la responsabilité, la solidarité et l'esprit d'équipe.

Il a relevé que le sport contribue également à renforcer la cohésion sociale et à favoriser l'intégration des individus au sein de la société, rappelant que le développement du sport au Maroc s'inscrit dans le cadre des politiques publiques visant la promotion du capital humain et l'encadrement de la jeunesse.

Pour sa part, le journaliste sportif Hassan El Attafi a mis l'accent sur le rôle croissant du sport dans le renforcement de la place du Maroc sur la scène continentale et internationale, notant que les performances des champions marocains contribuent largement au rayonnement du Royaume et à la consolidation de sa diplomatie sportive.

Cette rencontre a également été marquée par un hommage rendu aux athlètes ayant pris part à la course de relais symbolique organisée du 15 octobre au 6 novembre 2025, de Tanger à Dakhla en passant par le poste-frontière d'El Guerguarate, à l'occasion de la commémoration du 50e anniversaire de la Marche Verte.

Cette initiative sportive nationale, qui s'est déroulée en dix-neuf étapes, a connu la participation de jeunes de différents âges aux côtés de champions marocains titrés aux Jeux olympiques et aux championnats du monde, unis pour porter le drapeau national tout au long de ce parcours symbolique célébrant l'unité territoriale du Royaume.

La soirée a, par ailleurs, été l'occasion de rendre hommage à plusieurs journalistes sportifs de différentes générations, en reconnaissance de leur contribution à la promotion du sport national et à la couverture des grands événements sportifs, ainsi que de leur rôle dans la valorisation des performances des athlètes marocains.

A travers cette initiative, la Fédération Royale marocaine du sport pour tous réaffirme son engagement à promouvoir le sport en tant que vecteur de citoyenneté, de cohésion sociale et de mobilisation autour des grandes causes nationales.