Afrique: Al Ahly - Espérance de Tunis, un Marocain à la tête du match retour des quarts de finale

La Confédération africaine de football (CAF) a annoncé la désignation de l'arbitre international marocain Jalal Jayed pour diriger le match retour des quarts de finale de la Ligue des champions d'Afrique entre Al Ahly d'Égypte et l'Espérance sportive de Tunis, prévu le samedi 21 mars à 20h.

Il sera assisté par Redouane Jadid comme premier arbitre assistant et Mostafa Kachaf comme deuxième assistant. Hamza Farak officiera comme arbitre chargé de la vidéo (VAR).

Le match aller avait vu l'Espérance s'imposer 1-0 à domicile, plaçant l'équipe tunisienne en position favorable avant le déplacement au Caire. Ce retour s'annonce donc crucial pour les deux équipes dans leur quête pour une place en demi-finale de la compétition africaine la plus prestigieuse.