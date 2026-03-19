Maroc: La liste du Onze nationale attendue pour ce jeudi - Youssef Hajji désigné 2è entraîneur adjoint de Mohamed Ouahbi

Le sélectionneur national, Mohamed Ouahbi, tiendra une conférence de presse, ce jeudi à Salé, pour dévoiler la liste des joueurs convoqués pour les deux matchs amicaux face à l'Equateur et au Paraguay.

Cette conférence de presse, la première de Ouahbi à la tête du staff des Lions de l'Atlas, se déroulera au Complexe Mohammed VI de Football à partir de 12h00, indique la Fédération Royale marocaine de football (FRMF) dans un communiqué.

Le match face à l'Equateur se jouera le 27 mars au stade Riyadh Air Metropolitano de Madrid, tandis que la rencontre face au Paraguay est programmée le 31 mars au stade Bollaert-Delelis de Lens.

Ces deux rencontres s'inscrivent dans le cadre des préparatifs des Lions de l'Atlas pour la Coupe du Monde 2026.

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Le Maroc a été placé dans le groupe C, aux côtés du Brésil, de l'Ecosse et du Haïti.

Par ailleurs, l'ancien international marocain, Youssef Hajji, a rejoint le staff technique de la sélection nationale de football en tant que deuxième entraîneur adjoint de Mohamed Ouahbi.

Cette nomination s'inscrit dans le cadre du renforcement de l'encadrement technique des Lions de l'Atlas sous la houlette du champion du monde (U20).

Youssef Hajji avait également travaillé aux côtés de Tarik Sektioui en tant qu'entraîneur adjoint, notamment lors des Jeux Olympiques, du CHAN et de la Coupe Arabe.

Mohamed Ouahbi avait annoncé, lors de sa présentation en tant que nouvel entraîneur de la sélection marocaine, que le Portugais João Sacramento a été désigné premier adjoint