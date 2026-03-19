Sénégal/Tunisie: Sélection des 15 premiers aspirants journalistes sportifs pour le programme des jeunes reporters du CIO à Dakar 2026

Quinze futurs journalistes sportifs venus du monde entier ont été sélectionnés pour participer au programme des jeunes reporters du CIO lors des Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ) de Dakar 2026.

Cette sélection fait suite au vif intérêt suscité à l'échelle mondiale par cette initiative, laquelle a reçu pas moins de 271 candidatures en provenance de 32 pays après le lancement du programme dans une version remaniée et l'ouverture des candidatures en septembre 2025.

Ce qu'il faut retenir :

Quinze jeunes journalistes âgés de 21 à 25 ans, originaires du monde entier, ont été sélectionnés pour participer au programme des jeunes reporters du CIO à Dakar 2026.

Le programme a reçu 271 candidatures provenant de 32 pays après le lancement de sa nouvelle formule en septembre 2025.

Les participants acquerront une expérience pratique de la couverture médiatique d'un grand événement multisports, tout en se formant aux côtés de journalistes internationaux lors de l'édition de Dakar 2026.

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À l'occasion des Jeux Olympiques de la Jeunesse de Dakar 2026, les participants prendront part à une formation immersive qui leur permettra d'acquérir une expérience concrète de la couverture médiatique d'un grand événement multisports international, tout en travaillant aux côtés de professionnels des médias chargés de couvrir ces Jeux.

Une promotion de jeunes reporters représentative à l'échelle mondiale

Les 15 jeunes reporters sélectionnés, âgés de 21 à 25 ans, incarnent la diversité des cultures, des expériences et des points de vue au sein du Mouvement olympique.

Six des participants viennent d'Afrique, dont trois du Sénégal, le pays hôte.[JH1] Le groupe comprend également des représentants de territoires qui accueilleront les prochains Jeux Olympiques et Jeux Olympiques de la Jeunesse, ainsi que des participants issus d'autres régions d'Europe, d'Asie, d'Océanie et des Amériques.

Les jeunes reporters sélectionnés sont :

Oumou Koulsoum Balde (Sénégal), Boubacar Diop (Sénégal), Nathan Goddard-McCarthy (Barbade), Aissatou Ka (Sénégal), Flavie Kazmierczak (France), Yue Liu (Chine), Simone Longo (Italie), Nkele Martin (Canada), Mahbubat Salahudeen (Nigeria), Hawa Sow Tall (Mauritanie), Aina Vall (Espagne), Joh Vonne Roberts (États-Unis), Abigael Wafula (Kenya), Jack Young (Australie) et Evelyn Younger (Australie).

Apprendre le journalisme dans le contexte concret des Jeux

Lors des Jeux de Dakar 2026, les jeunes reporters suivront une formation et travailleront au Centre Principal de Presse aux côtés des médias internationaux accrédités.

Ils pourront ainsi acquérir une expérience pratique, tout en couvrant les épreuves sportives et les activités culturelles proposées qui se dérouleront à Dakar, Diamniadio et Saly.

Dirigé par des journalistes expérimentées et des professionnels chevronnés des médias olympiques, le programme associe des cours en classe et des sessions pratiques sur le terrain.

Les participants bénéficieront d'une formation spécialisée dans le journalisme de presse écrite, la photographie sportive, la diffusion et les médias sociaux, en phase avec l'évolution des besoins actuels du paysage médiatique sportif.

Ils se forgeront également de l'expérience en travaillant dans les zones mixtes, lors des conférences de presse et dans le cadre des épreuves en direct, tandis que les reportages, les photos et les vidéos qu'ils réaliseront seront publiés sur les plateformes médiatiques du programme[RR2] des jeunes reporters.

Dans la lignée d'une tradition des JOJ

Lancé en amont des premiers JOJ à Singapour en 2010, le programme des jeunes reporters du CIO est une initiative phare destinée à contribuer à la formation de la prochaine génération de journalistes sportifs.

Depuis sa création, 125 aspirants journalistes issus de 68 pays y ont pris part, dont beaucoup ont ensuite embrassé une carrière dans le journalisme et les médias sportifs, notamment aux Jeux Olympiques et au sein d'organisations du Mouvement olympique.

L'édition pour Dakar 2026 s'inspire de cet héritage, tout en introduisant de nouveaux éléments qui garantissent que le programme continue d'évoluer en phase avec un paysage médiatique mondial en pleine mutation.

Ce remaniement s'appuie sur les conclusions d'une récente étude indépendante du programme réalisée en 2025 par le Dr Jessie Wilkie de l'université de Canberra.

Les Jeux Olympiques de la Jeunesse de Dakar 2026 se dérouleront du 31 octobre au 13 novembre 2026. Ils rassembleront environ 2 700 jeunes athlètes âgés de 17 ans au maximum sur trois sites hôtes au Sénégal : Dakar, Diamniadio et Saly.