Addis-Abeba — Le ministre des Finances, Ahmed Shide, s'est entretenu avec l'ambassadeur de Chine en Éthiopie, Chen Hai, ainsi qu'avec une délégation de la Banque d'import-export de Chine (China Exim Bank) afin de discuter de questions économiques d'intérêt commun.

Les échanges ont notamment porté sur les possibilités de financement du projet d'aéroport international de Bishoftu.

Les deux parties ont également examiné les avancées du processus de restructuration de la dette éthiopienne dans le cadre du Cadre commun du G20.

Ahmed Shide a exprimé sa gratitude envers la Chine pour son rôle de coprésidente du Comité officiel des créanciers et pour son appui constant durant les négociations.

À l'approche de la phase finale du processus, il a insisté sur la nécessité de maintenir l'élan actuel et salué le soutien continu de la Chine, en particulier pour faciliter la conclusion des discussions avec les créanciers commerciaux de l'Éthiopie.