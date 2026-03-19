Cote d'Ivoire: Jeûne et carême - La Mission évangélique Grâce de Vie offre des vivres aux journalistes de Fraternité Matin

Une délégation de la Mission évangélique Grâce de Vie (Meg Vie), conduite par le président Yéo Idriss et mandatée par le pasteur Guy Vincent Kodja, président fondateur des Églises Meg Vie, a réservé une agréable surprise aux journalistes de Fraternité Matin, le mercredi 18 mars 2026.

Composée de sept membres, dont plusieurs pasteurs, la délégation a procédé à la remise d'une vingtaine de kits alimentaires comprenant de l'huile, du riz et du sucre, en présence de Germaine Boni, rédactrice en chef du quotidien. « Nous sommes venus au nom de Son Éminence l'archevêque, notre père spirituel et patriarche, le président fondateur de la Mission évangélique Grâce de Vie (Meg Vie), le pasteur Guy Vincent Kodja », a déclaré M. Yéo Idriss.

Il a expliqué qu'en ce mois dédié à la pénitence, la Meg Vie a souhaité manifester sa solidarité à travers ce don de vivres. « Ces vivres symbolisent l'amour des fidèles, des fils et des filles de la Meg Vie. Ils portent un message : celui de vous inviter au partage et de vous rappeler que la Meg Vie est également votre famille », a-t-il ajouté.

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Poursuivant, il a souligné que la Mission évangélique Grâce de Vie demeure une communauté ouverte à tous, fondée sur une force spirituelle et une fraternité chaleureuse. « Tel est le message d'unité, de partage et d'amour que nous vous apportons ce matin. Notre père nous a toujours enseigné la fraternité, l'amour et le partage. Il était donc primordial pour nous de nous rendre visibles en tant que membres engagés, afin de vous témoigner notre soutien et de vous assurer que Dieu accompagne vos œuvres », a-t-il conclu.

Prenant la parole, Germaine Boni a exprimé la gratitude de la direction de Fraternité Matin. « Nous vous remercions sincèrement. Au nom de l'administration, des responsables et de l'ensemble des collaborateurs, nous recevons ce geste avec reconnaissance. En cette période de pénitence et de combat spirituel, il est précieux pour nous de sentir votre présence et de savoir que vous priez pour nous. Notre métier est souvent exigeant, et nous avons besoin de soutien, de prières et d'accompagnement. Votre démarche est donc particulièrement appréciée », a-t-elle indiqué.