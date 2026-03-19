Cote d'Ivoire: Tchologo - Douze sous-préfectures dotées de matériel informatique

Trente-deux millions de Fcfa, c'est la valeur d'un lot de matériel informatique de l'Unicef Côte d'Ivoire destiné à la région du Tchologo. La cérémonie de remise s'est déroulée le mercredi 18 mars, rapporte un communiqué du donateur. Ce don va répondre aux besoins de gestion de 12 sous-préfectures du Tchologo.

Le lot est constitué de 12 ordinateurs portables de dernière génération et de 12 onduleurs pour garantir la continuité du travail, malgré les aléas électriques. Le donateur a aussi remis 10 tablettes pour faciliter la collecte de données mobiles sur le terrain ainsi qu'un système de communication composé de 12 sonos portables sur batterie et 24 microphones sans fil.

Pour le Représentant résident de l'Unicef en Côte d'Ivoire, Jean François Basse, les équipements permettront, de façon spécifique, de digitaliser le suivi des indicateurs en temps réel.

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« Les autorités pourront désormais synchroniser les interventions : là où l'eau arrive, la santé s'améliore, la nutrition progresse et l'école devient un sanctuaire de protection pour les jeunes filles. Une administration équipée, c'est la garantie que chaque forage ou chaque centre de santé est implanté là où le besoin est le plus critique », précise Jean François Basse.

Il révèle que les équipements ont été obtenus dans le cadre d'un Programme de résilience pour le Nord-Est du pays que l'Unicef pilote pour le compte du Système des Nations unies. Ce Programme, dit-il, couvre les régions du Tchologo et du Bounkani et met à contribution dix agences du Système des Nations unies.

Il vise à accompagner les structures étatiques dans leur mission essentielle de service public. Mais aussi aide à renforcer les capacités locales à faire face aux chocs humanitaires, sanitaires ou sécuritaires qu'implique la crise au Sahel.

Le préfet de Kong, Ouattara Yacouba, a salué l'acte posé par l'Unicef. « Avec ces outils, nous allons gagner en rapidité et en transparence pour l'amélioration des conditions de vie de nos concitoyens », s'est-il réjoui.