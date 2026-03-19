Cote d'Ivoire: Doropo - 40 tonnes de riz pour unir les coeurs, le maire Ouattara Siaka au chevet des fidèles et des plus vulnérables

La commune de Doropo, dans la région du Bounkani, a vibré au rythme de la solidarité et du vivre-ensemble, le mardi 17 mars 2026. À l'initiative du maire, Ouattara Siaka, une importante opération de distribution de vivres a été organisée au profit des populations, en cette période simultanée de jeûne musulman et de carême chrétien.

Au total, près de 40 tonnes de riz ont été mises à la disposition des fidèles musulmans, des chrétiens ainsi que des couches les plus vulnérables de la commune. Un geste fort, hautement symbolique, qui traduit l'engagement constant du premier magistrat à soutenir les populations en période de recueillement et de partage.

« Depuis plus de 16 ans, chaque année, pendant ces moments de pénitence et de spiritualité, nous apportons notre soutien aux populations. Aujourd'hui encore, ce sont 40 tonnes de riz que nous distribuons. C'est un acte de solidarité qui s'inscrit dans la vision du Président de la République, qui invite les cadres à être proches des populations », a déclaré Ouattara Siaka.

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La cérémonie s'est déroulée dans une ambiance empreinte de reconnaissance et de ferveur. Après une première étape auprès de la communauté musulmane, marquée par une remise symbolique en présence du sous-préfet, les bénéficiaires n'ont pas caché leur gratitude.

« Nous sommes habitués à ces dons chaque année. Ce geste nous honore et renforce notre cohésion. Nous prions pour lui afin que Dieu continue de l'accompagner dans ses actions », a confié El Hadj Diabaté Biamourou, imam adjoint de la grande mosquée de Doropo.

Même son de cloche du côté de la communauté catholique, où l'initiative a été saluée avec émotion. Le Père Daniel Kambiré, curé de la paroisse Sainte Bernadette, a vu dans cet élan de générosité un appel à la fraternité et à la foi. Il a exprimé sa profonde reconnaissance au maire, tout en rappelant les valeurs de partage et d'amour du prochain prônées par les religions.

Au-delà des communautés religieuses, l'élan de solidarité du maire s'est également étendu à l'orphelinat de la localité, où la distribution de vivres a suscité joie et soulagement chez les pensionnaires et le personnel encadrant.

À travers cette initiative, Ouattara Siaka réaffirme son engagement en faveur de la cohésion sociale et du bien-être des populations. Dans une période marquée par la spiritualité, Doropo donne ainsi un bel exemple de fraternité, où musulmans et chrétiens se retrouvent autour des valeurs communes de partage, de solidarité et d'espérance.