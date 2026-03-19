Cote d'Ivoire: Éléphants - Une liste d'Émerse Faé marquée par des absences fortes et des choix de renouveau

18 Mars 2026
Fratmat.info (Abidjan)
Par Jean Bavane Kouika

Le sélectionneur ivoirien Émerse Faé a dévoilé, le mercredi 18 mars 2026, sa liste pour la trêve internationale, lors d'une conférence de presse tenue au Stade Félix Houphouët-Boigny. Une sélection stratégique, tournée vers la préparation des prochaines échéances, notamment la Coupe du monde.

L'un des faits marquants reste l'absence de plusieurs cadres ayant participé à la Coupe d'Afrique des nations (Can) 2025. Parmi eux, Nicolas Pépé, Vakoun Bayo, Jean-Philippe Krasso et Wilfried Zaha. En défense, Christopher Operi, Armel Zohouri et Willy Boly manquent également à l'appel.

À ces absences s'ajoute celle de Sébastien Haller, indisponible en raison d'une blessure, un coup dur pour l'attaque ivoirienne. Cette absence illustre les contraintes physiques auxquelles fait face le groupe dans cette phase de préparation.

Dans une logique de renouvellement, le sélectionneur a fait appel à de nouveaux profils. Elye Wahi et Martial Godo intègrent ainsi l'effectif pour cette fenêtre internationale, avec l'objectif d'apporter de la fraîcheur et de la concurrence dans le secteur offensif.

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Parallèlement, certains joueurs signent leur retour en sélection. Simon Adingra, Bénie Traoré et Wilfried Singo retrouvent les Éléphants, renforçant un groupe en pleine recomposition.

Face aux médias, Émerse Faé a défendu une vision axée sur la performance et l'anticipation. Entre absences remarquées, retours attendus et nouvelles intégrations, cette liste apparaît comme un véritable laboratoire en vue de bâtir une équipe compétitive pour les défis à venir.

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