Cote d'Ivoire: Émission/'Mood d'Ados' - Entre débats et confidences, la jeunesse prend la parole

Et si, pour une fois, on laissait les adolescents parler sans filtre... et surtout, qu'on les écoutait vraiment ? Le mardi 17 mars, à la salle de cinéma Majestic Sococé des Deux-Plateaux, RTI 2 a levé le voile sur « Mood d'Ados », sa toute nouvelle émission, à l'occasion d'une conférence de presse suivie d'une avant-première.

Pensée dans une dynamique d'innovation et d'engagement éducatif, cette production, réalisée en collaboration avec Sol Prodd, s'adresse directement aux adolescents de la génération Alpha. À travers un format de talk-show composé de 30 épisodes de 52 minutes, diffusés chaque samedi à 18h30, « Mood d'Ados » ambitionne de devenir un véritable espace d'expression où les jeunes peuvent partager leurs réalités, leurs questionnements et les défis auxquels ils sont confrontés au quotidien.

Portée par une équipe d'animatrices composée de Maud Guérard, Ahoué Préscilia et Saty Kessié, l'émission s'articule autour de plusieurs rubriques dynamiques mêlant discussions, témoignages, interactions avec des invités et séquences culturelles. Parmi elles, « Mood Talk », coeur du programme, offre un temps d'échange approfondi, tandis que d'autres segments comme « Face aux Mooders » ou « Star Paiya » apportent rythme et diversité.

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Au-delà du divertissement, « Mood d'Ados » se distingue par la sensibilité des thématiques abordées. Communication familiale, pression scolaire, influence des réseaux sociaux, relations interpersonnelles ou encore comportements à risque : autant de sujets souvent tus, mais essentiels à la construction des jeunes. Les épisodes de cette première saison explorent notamment des réalités parfois difficiles, comme l'absence de dialogue avec les parents, les restrictions familiales strictes ou encore le manque d'expression affective au sein du foyer.

Pour la directrice de RTI 2, Mariam Coulibaly, cette émission vient combler un vide dans le paysage audiovisuel en offrant enfin aux adolescents un cadre d'expression structuré et encadré. Elle souligne que, longtemps tenus à l'écart des plateaux télévisés, les jeunes ont trouvé d'autres moyens, parfois moins maîtrisés, pour faire entendre leurs voix. « Mood d'Ados » apparaît ainsi comme une réponse adaptée : un espace d'échange sincère entre générations, mêlant émotions, débats et compréhension mutuelle.

Elle insiste également sur la maturité et la lucidité des adolescents, qu'elle décrit comme conscients de leur réalité et désireux d'être écoutés. Dans cette période charnière qu'est l'adolescence, marquée par la quête d'identité, l'émission se veut un véritable pont entre jeunes et adultes.

Avec ce programme, la chaîne affirme sa volonté de proposer des contenus à la fois utiles et impactants, capables d'accompagner, d'éduquer et de valoriser la jeunesse ivoirienne, en lui donnant enfin la parole.