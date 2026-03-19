Afrique: Volley U17 - Le tirage au sort place la Tunisie dans le groupe B

18 Mars 2026
La Presse (Tunis)
Par La Presse

Le tirage au sort du Championnat du monde de volley-ball des moins de 17 ans, qui s'est déroulé ce mercredi, au siège de la Fédération internationale de volley-ball (FIVB) à Lausanne, en Suisse, a placé la Tunisie dans le groupe B en compagnie de l'Italie (championne en titre), de l'Inde et de la Roumanie.

La deuxième édition de ce Championnat du monde de la catégorie se déroulera au Qatar du 19 au 29 août prochain.

Voici la composition des groupes :

Groupe A : Qatar - Mexique - France - Pologne

Groupe B : Italie - Tunisie - Inde - Roumanie

Groupe C : Argentine - Porto Rico - Pakistan - Algérie

Groupe D : Espagne - Cuba - Venezuela - République tchèque

Groupe E : Iran - Brésil - Bulgarie - Japon

Groupe F : Taïwan - Égypte - États-Unis - Turquie

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