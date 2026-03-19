Tunisie: L'Aïd al-Fitr 2026 se précise en Algérie

En Algérie, le premier jour de l'Aïd al-Fitr 2026 devrait très probablement correspondre au vendredi 20 mars, marquant la fin du mois de Ramadan, selon les dernières prévisions astronomiques. La date officielle sera cependant confirmée par l'observation traditionnelle du croissant lunaire lors de la "nuit du doute".

L'association algérienne d'astronomie Sirius a indiqué dans un communiqué que le nouveau croissant lunaire annonçant la fin du Ramadan naîtra le jeudi 19 mars à 2h23 du matin (heure d'Algérie). Selon ces calculs, le mois sacré s'achèverait donc après 29 jours, laissant place à l'Aïd dès le lendemain. L'association précise néanmoins que le croissant sera "marginalement visible à l'oeil nu" et difficile à observer même avec des instruments optiques, d'où l'importance de la nuit du doute pour confirmer la date officielle.

À titre de comparaison, l'Institut national égyptien de recherche en astronomie et en géophysique prévoit également la naissance du croissant le 19 mars, avec une visibilité de 25 minutes au Caire après le coucher du soleil, confirmant ainsi une convergence des calculs astronomiques autour du 20 mars.

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En Algérie, le comité des croissants lunaires, rattaché au ministère des Affaires religieuses, se réunira le jeudi 19 mars pour observer le ciel et annoncer officiellement la date de l'Aïd al-Fitr.

Ainsi, bien que les calculs scientifiques donnent déjà une indication précise, la célébration officielle en Algérie dépendra de cette observation traditionnelle qui reste au cœur du calendrier musulman.