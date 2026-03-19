Cote d'Ivoire: Aïd el-Fitr 2026 - Le COSIM et le CODISS fixent la fête au vendredi 20 mars au pays

La communauté musulmane de Côte d'Ivoire célébrera l'Aïd el-Fitr, marquant la fin du mois sacré de Ramadan, le vendredi 20 mars 2026. L'annonce a été faite ce mercredi 18 mars 2026 à travers un communiqué du Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques (COSIM) et du Conseil Suprême des Imams, des Organisations et Structures Sunnites (CODISS), lu par son porte-parole, l'Imam Sékou Sylla.

Selon le communiqué officiel, le croissant lunaire n'a été observé nulle part sur l'ensemble du territoire ivoirien au cours de la nuit du mercredi. Cette observation, élément déterminant dans le calendrier islamique basé sur les cycles lunaires, implique la poursuite du jeûne pour un jour supplémentaire. Ainsi, les fidèles musulmans achèveront les 30 jours de Ramadan avant de célébrer la fête de rupture du jeûne.

Le COSIM et le CODISS ont invité l'ensemble des musulmans à demeurer dans la ferveur spirituelle et à poursuivre les actes de dévotion, notamment les prières, les invocations et les oeuvres de solidarité qui caractérisent cette période. L'institution religieuse a également exhorté les fidèles à préparer cette fête dans un esprit de paix, de cohésion sociale et de partage.

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Moment de grande importance dans la vie des musulmans, l'Aïd el-Fitr est une fête marquée par la prière collective, généralement organisée dans les grandes mosquées et espaces publics, suivie de visites familiales et de gestes de générosité envers les plus démunis. Elle symbolise l'aboutissement d'un mois d'efforts spirituels, de maîtrise de soi et de rapprochement avec Dieu.

En Côte d'Ivoire, pays reconnu pour sa diversité religieuse et son vivre-ensemble, cette célébration revêt également une dimension sociale et culturelle forte. Elle constitue un moment privilégié de fraternité et de renforcement des liens entre communautés.

Le COSIM et le CODISS ont, par ailleurs, rappelé l'importance du respect des valeurs de tolérance, de solidarité et de paix, en cohérence avec les principes de l'islam. Les autorités religieuses encouragent ainsi les fidèles à faire de cette fête un temps de rassemblement et d'unité, dans un contexte national où la cohésion sociale demeure une priorité.

À quelques jours de cette célébration, les préparatifs s'intensifient dans les familles, entre achats, organisation des repas festifs et anticipation de la prière de l'Aïd. Le rendez-vous est donc pris pour le vendredi 20 mars 2026, jour de réjouissance et de communion pour les musulmans de Côte d'Ivoire.