Cote d'Ivoire: Eaux et Forêts - Foi, partage et cohésion au coeur d'une rupture collective du carême

Le ministère des Eaux et Forêts a organisé, le mercredi 18 mars 2026, une rupture collective du jeûne à l'intention des fidèles chrétiens catholiques, au siège de la Société de développement des forêts (SODEFOR). Inscrite dans le cadre du carême chrétien, cette initiative a rassemblé de nombreux agents autour d'un moment de spiritualité, de partage et de renforcement des liens fraternels.

La cérémonie a débuté par un chemin de croix, suivi d'une célébration eucharistique et de prières, avant de se poursuivre dans une atmosphère conviviale marquée par la rupture collective. Représentant le ministre des Eaux et Forêts, Mme Elvire Joëlle épouse Zouzou, directrice de cabinet, a salué l'engagement des organisateurs et souligné la portée spirituelle de l'événement.

« Le chemin de croix symbolise la persévérance, l'espérance et le sens du sacrifice. Ces valeurs trouvent un écho particulier dans les missions du ministère, notamment la protection des forêts, de la faune et des ressources naturelles », a-t-elle déclaré. Elle a également insisté sur la nécessité de bâtir une administration forte, reposant sur trois piliers essentiels : l'unité, la solidarité et la discipline.

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Mme Zouzou a, par ailleurs, mis en exergue la coïncidence entre le carême chrétien et le mois de Ramadan, y voyant un symbole fort de convergence spirituelle. Selon elle, cette période invite à renforcer le vivre-ensemble et à promouvoir des valeurs communes telles que la foi, la maîtrise de soi et la solidarité.

Prenant la parole à son tour, le colonel Kouassi Lucien a salué cette initiative qui contribue à consolider les liens fraternels au sein du ministère. De son côté, le colonel Koudou Eliane, présidente du comité d'organisation, a exprimé sa gratitude aux autorités, en particulier au ministre, pour son soutien constant à ce type d'activités.

L'aumônier, le père Kanga, a exhorté les fidèles, notamment les agents paramilitaires, à cultiver la cohésion, la solidarité et la paix en cette période de recueillement spirituel. Marquée par une forte communion entre les participants, la cérémonie s'est achevée par la remise de présents aux différents corps, traduisant ainsi la volonté des autorités de promouvoir les valeurs humaines et spirituelles au sein de l'administration, tout en renforçant l'esprit d'équipe et l'engagement au service de la nation.