Cote d'Ivoire: JIF 2026 - Le Ministère des Sports engage le combat pour l'égalité et le leadership féminin

À l'occasion de la Journée internationale des droits de la femme (JIF) 2026, le Ministère des Sports de Côte d'Ivoire a marqué un temps fort de réflexion et d'engagement en faveur de l'égalité des genres. Le mercredi 18 mars 2026, un panel a été organisé à la salle de conférence du Stade Félix Houphouët-Boigny par la Direction Générale des Sports et de la Vie Fédérale (DGSVF), sous le haut patronage du ministre Adjé Silas Metch.

Cette rencontre a rassemblé de nombreuses femmes issues du ministère, du mouvement sportif ainsi que du grand public, venues échanger autour de thématiques majeures : « sport et droits des femmes », « sport et leadership féminin » et « harcèlement sexuel : oser en parler ». Dans une ambiance empreinte d'écoute et de partage, les participantes ont mis en lumière les défis persistants, mais aussi les perspectives d'amélioration de la condition féminine dans le milieu sportif.

Les discussions ont permis d'approfondir plusieurs axes stratégiques, notamment la promotion de l'égalité des chances dans le sport, l'augmentation des financements dédiés aux femmes et aux jeunes filles, ainsi que la création d'un poste de cadre interfédéral chargé de l'égalité et de la mixité. L'importance de la présence féminine dans les instances dirigeantes sportives a également été soulignée, tout comme la nécessité de former davantage de cadres féminins et de promouvoir la parité au sein des fédérations.

La problématique du harcèlement sexuel dans le sport a occupé une place centrale dans les échanges. Les participantes ont insisté sur l'urgence de briser le silence, d'encourager les victimes à dénoncer les abus et de renforcer les mécanismes de protection et d'accompagnement.

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Représentant le ministre, le Directeur général de la DGSVF, Adama Doumbia, a rappelé le rôle déterminant du sport dans la promotion de l'égalité. « Le sport peut jouer un rôle majeur pour renforcer la place des femmes dans la société », a-t-il affirmé, invitant les femmes à s'impliquer davantage et à briguer des postes de responsabilité.

À travers cette initiative, le Ministère des Sports réaffirme son engagement à faire du sport un levier de transformation sociale, en phase avec la vision du Président de la République, Alassane Ouattara, en faveur d'une inclusion accrue des femmes dans tous les secteurs de développement.