Cote d'Ivoire: Port-Bouët - Une collision meurtrière entre un car UTB et un camion fait un mort et plusieurs blessés

Un grave accident de la circulation s'est produit ce mercredi 18 mars 2026 aux environs de 14h35 sur la route de Bassam, en direction du péage, dans la commune de Port-Bouët. L'information a été confirmée par le Groupement des sapeurs-pompiers militaires (GSPM), rapidement mobilisé après avoir reçu l'alerte.

Selon les premiers éléments, il s'agit d'une violente collision impliquant un car de transport de type UTB, d'une capacité de 70 places, et un camion de transport de marchandises. Face à la gravité de la situation, la 2e compagnie de la Zone 4 a été immédiatement engagée, avec un important dispositif de secours déployé sur les lieux.

Le bilan provisoire fait état de dix victimes, dont un décès. Six blessés ont été pris en charge par l'ambulance de réanimation et de grande capacité (ARGC 21) et évacués au Centre hospitalier universitaire (CHU) de Treichville. Deux autres victimes ont été transportées par le véhicule de secours d'urgence (VSU 25) vers la clinique Avicennes de Marcory, tandis qu'une autre a été conduite par une ambulance de l'Office national de la protection civile (ONPC) à l'hôpital général de Bassam.

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Pour mener à bien les opérations de secours, plusieurs moyens ont été mobilisés, notamment un fourgon pompe-tonne (FPT 21), un véhicule de secours routier (VSR 11), ainsi que des motos d'intervention rapide (MIR 12, 13 et 14). Les équipes ont travaillé en coordination avec la gendarmerie, les services de l'ONPC et des moyens de levage, en présence également des pompes funèbres.

Cet accident relance la question de la sécurité routière sur les grands axes, notamment la route de Bassam, très fréquentée. Le GSPM a, à cette occasion, renouvelé son appel au strict respect du code de la route et à la vigilance accrue des usagers, afin de prévenir de nouveaux drames.