Sénégal: Un imam rappelle l'importance de la Zakat Al-Fitr, une aumône obligatoire instaurée par le Prophète Mohamed (PSL)

Saint-Louis — La Zakat Al-Fitr, l'aumône obligatoire versée par chaque musulman à la fin du ramadan, a été instaurée par le Prophète Mohamed (PSL), a rappelé le président des imams et oulémas de Saint-Louis, Imam Mouhamed Sakho.

"La Zakat Al-Fitr a été instaurée par le Prophète Mohamed (PSL). C'est une Sunna (actes pratiqués par le prophète). Chaque musulman doit verser la Zakat Al-Fitr avant la prière de l'Aïd El-Fitr. C'est une aumône obligatoire que chaque musulman doit verser après avoir terminé le jeûne du mois de ramadan", a expliqué Imam Sakho dans un entretien avec l'APS. Selon le religieux, chaque musulman doit verser cette aumône en y incluant toutes les personnes à sa charge;

"La Zakat Al-Fitr peut être versée en denrées alimentaires de base. Au Sénégal, on peut considérer le riz parce que c'est la denrée la plus consommée. La quantité varie entre 2 et 2,5 kilos. Mais 2 kilos suffit largement pour chaque tête, a-t-il notamment fait savoir. Le mil, les dattes et autres denrées alimentaires de base peuvent être utilisées, a ajouté le religieux.

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Pour Imam Mouhamed Sakho, le moment idéal pour verser la Zakat Al-Fitr, c'est avant la prière de l'Aïd El-Fitr. Le jour de l'Aïd El-Fitr peu après la prière du Fajr (prière de l'aube), le fidèle peut s'acquitter de cette obligation islamique. "Certains disent même qu'on peut l'échanger en argent mais si l'on se fie à la tradition prophétique, la Zakat Al-Fitr est versée en denrées alimentaires de base. Mais si on l'échange en argent, elle sera acceptée par Allah. C'est l'équivalent de 1000 francs CFA en argent", a-t-il fait savoir.

De l'avis du religieux par ailleurs adjoint au maire chargé des affaires religieuses, la Zakat Al-Fitr doit être versée aux pauvres et indigents, citant ainsi le soixantième verset de la sourate At-Tawba (Le repentir). Dans ce verset coranique, Allah dit que "Les [aumônes] ne sont destinées que pour les pauvres, les indigents, ceux qui y travaillent, ceux dont les cœurs sont à gagner(...). C'est un décret d'Allah ! Et Allah est Omniscient et Sage", a-t-il rappelé.

Pour ceux qui ont les moyens de verser cette aumône, c'est une obligation pour qu'Allah accepte leur jeûne, a soutenu Imam Sakho. La Zakat Al-Fitr instaurée par une tradition prophétique vise à purifier et à valider le jeûne. Elle permet aussi aux personnes diminues de célébrer l'Aïd El-Fitr (fête de la rupture du jeûne ou Korité en wolof) dans la dignité.