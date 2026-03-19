Sénégal: Casamance - La PFPC exprime sa solidarité après la mort de trois militaires et appelle à consolider la paix

19 Mars 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Ziguinchor — La Plateforme des Femmes pour la Paix en Casamance (PFPC) a exprimé, mercredi, sa profonde tristesse à la suite du décès de trois militaires survenus le 17 mars 2026 dans la zone de Sindian, au nord de la Casamance (sud), lors d'une opération de sécurisation.

Dans un communiqué parvenu à l'APS, l'organisation a fait part de sa solidarité et présenté ses "sincères condoléances aux familles des victimes, à l'Armée nationale ainsi qu'à l'ensemble du peuple sénégalais". Elle a également souhaité un "prompt rétablissement aux militaires blessés". La PFPC souligne que cet incident tragique rappelle, une fois de plus, la fragilité persistante de la situation sécuritaire en Casamance, malgré les progrès significatifs enregistrés ces dernières années dans le processus de paix.

Réaffirmant son engagement "constant" en faveur d'une paix durable, inclusive et participative, la plateforme insiste sur la nécessité de renforcer les efforts de dialogue, de prévention des conflits et de sécurisation des communautés, tout en plaçant les populations civiles au cœur des initiatives. Elle appelle, en outre, l'ensemble des acteurs - institutions étatiques, partenaires techniques et financiers, organisations de la société civile et communautés locales - à redoubler d'efforts pour consolider les acquis de la paix et prévenir toute escalade de violence.

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