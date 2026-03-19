Congo-Kinshasa: 280 dossiers de violences sexuelles devant la justice militaire en 2025 à Butembo (RHEDO)

Le Réseau pour les droits de l'homme (RHEDO) révèle que 280 cas de violences sexuelles ont été enregistrés en 2025 à Butembo, dans l'Est de la RDC. Ces données sont contenues dans un rapport rendu public le 18 mars 2026. Selon l'organisation, l'ensemble de ces dossiers a été porté devant la justice militaire au cours de l'année écoulée. Une situation préoccupante qui touche majoritairement les femmes et les jeunes filles de la région.

Le coordonnateur du RHEDO, Muhindo Wasivinywa, précise que les auteurs présumés de ces crimes sont issus de différents corps : civils, militaires et policiers.

Pour l'instant, les autorités locales n'ont pas encore confirmé cette information.

Des pratiques d'impunité dénoncées

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Malgré le nombre élevé de dossiers examinés par le tribunal militaire de Butembo, plusieurs cas restent encore en cours de traitement, tant au niveau du parquet civil que militaire.

Le RHEDO déplore par ailleurs la persistance d'arrangements à l'amiable dans certaines affaires, une pratique qui, selon l'organisation, nuit gravement à la justice et favorise l'impunité.

Appel à des mesures fermes

Face à cette situation, les organisations de défense des droits humains tirent la sonnette d'alarme et appellent à des actions concrètes.

Elles plaident notamment pour un renforcement des mécanismes de prévention, une meilleure prise en charge des victimes, ainsi qu'une répression exemplaire des auteurs.

Les acteurs locaux insistent également sur l'importance d'intensifier les campagnes de sensibilisation au sein des communautés afin de freiner la progression de ce phénomène préoccupant.