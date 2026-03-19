Afrique: Incidents intervenus lors de la finale de la CAN 2025 - Le Jury d'Appel de la CAF invalide la victoire du Sénégal

Coup de Jarnac sur le football sénégalais ! Vainqueur (1-0) de la finale de la Coupe d'Afrique des nations le 18 janvier dernier à Rabat, le Sénégal s'est vu retirer sa deuxième étoile acquise de haute lutte par le jury d'appel de la Confédération africaine de football (CAF), qui en application de l'article 84 du Règlement de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN), a déclaré « l'équipe nationale du Sénégal forfait lors de la finale de la CAF Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025 (« le Match »), le résultat étant homologué sur le score de 3-0 en faveur de la Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF) ».

Il appartient désormais à la FSF de saisir le Tribunal arbitral du sport (TAS) voire la Cour fédérale Suisse pour être rétablie dans ses droits. Ce n'est pas un poisson d'avril. D'ailleurs, nous sommes le 17 mars 2026. Le Jury d'appel de la Confédération africaine de football (CAF) a pourtant pris la décision d'invalider la victoire du Sénégal acquise grâce à un coup de patte venu d'ailleurs de Pape Gueye et de refiler l'étoile aux Lions du Maroc battus (1-0).

Battue à la loyale, la Fédération royale marocaine de football présidée par le ministre du budget, Fouzi Lekjaa, par ailleurs Premier vice-président de la CAF, avait juré qu'il ne laissera pas le trophée dans les armoires de la Fédération sénégalaise de football. Déçue par la décision du jury disciplinaire de la CAF qui avait infligée pourtant de lourdes sanctions au Sénégal (suspension de 5 matches pour le sélectionneur Pape Thiaw, 2 matches pour Iliman Ndiaye sans occulter les amendes, le FRMF a interjeté un appel pour casser ce verdict jugé plus qu'équitable par des analystes et observateurs.

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Sauf que M. Lekjaa lui, tient au trophée. A son trophée. Il a misé et il doit gagner. Si ce n'est pas sur le terrain, ce sera dans les tribunaux sous contrôle de la CAF. Toute honte bue, le jury d'appel présidé par le Nigérian Justice Roli Daibo Harriman, a décidé, « en application de l'article 84 du Règlement de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN), de déclarer l'équipe nationale du Sénégal forfait lors de la finale de la CAF Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025 (« le Match »), le résultat étant homologué sur le score de 3-0 en faveur de la Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF) ».

La décision de Jury disciplinaire annulée

Selon le jury d'appel, « l'appel introduit par la Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF) est déclaré recevable en la forme et fondé » avec comme conséquences immédiates, l'annulation de la décision du Jury Disciplinaire de la CAF.

Pour étayer sa décision, le Jury d'Appel de la CAF considère que le comportement de l'équipe du Sénégal relève du champ d'application des articles 82 et 84 du Règlement de la Coupe d'Afrique des Nations ; que la réserve introduite par la Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF) est déclarée fondé ; qu'il est établi que la Fédération sénégalaise de football (FSF), à travers le comportement de son équipe, a enfreint l'article 82 du Règlement de la Coupe d'Afrique des Nations ; qu'en application de l'article 84 du Règlement, l'équipe du Sénégal est déclarée forfait pour ce match, dont le résultat est enregistré sur le score de 3-0 en faveur de la Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF). Pire, « toutes les autres demandes ou conclusions sont rejetées ».

Ismaël Saibari « voleur de serviettes » s'en sort bien

Le Jury d'Appel de la CAF a également statué sur l'appel introduit concernant M. Ismaël Saibari (le voleur des serviettes de Edouard Mendy). L'appel est partiellement accepté. Le Jury d'Appel confirme que M. Ismaël Saibari s'est rendu coupable d'un comportement fautif en violation des articles 82 et 83(1) du Code disciplinaire de la CAF.

Et pourtant la sanction prononcée à son encontre est révisée à une suspension de deux (2) matches officiels de la CAF, dont un (1) match avec sursis ; l'amende de 100 000 USD infligée à M. Ismaël Saibari est tout bonnement annulée ; l'appel relatif à l'incident impliquant les ramasseurs de balles est partiellement accepté.

Par ailleurs, le Jury d'Appel confirme, a cet effet, la responsabilité de la Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF) concernant le comportement des ramasseurs de balles lors de ce match et déclare que l'amende infligée à la FRMF pour cet incident est réduite à 50 000 USD. L'appel concernant les interférences autour de la zone de révision OFR/VAR est rejeté et que l'amende de 100 000 USD infligée à la FRMF pour cet incident est confirmée. Toutefois, l'appel relatif à l'incident du laser est partiellement accepté ; l'amende infligée à la FRMF pour cet incident est réduite à 10 000 USD. Enfin, toutes les autres demandes sont rejetées.

Réunion d'urgence de la FSF convoquée ce mercredi

Selon des sources fédérales qui ont pris langue avec Sud Quotidien, une réunion d'urgence a été convoquée ce mercredi par la Fédération sénégalaise de football. L'ordre du jour, c'est de déterminer l'habitude à adopter face à cette décision scandaleuse qui a créé une onde de choc dans le monde du football.

D'emblée, il faut révéler que la procédure qui s'offre a la Fédération sénégalaise de football c'est la saisine du Tribunal arbitral du sport. Si elle obtient gain de cause ou pas, elle peut introduire un pouvoir en cassation au niveau de la Cour fédérale suisse. C'est la procédure à suivre dans le domaine du sport.

A noter que selon la jurisprudence constante du Tribunal Arbitral du Sport (TAS), « si un match va à son terme, on ne peut pas appliquer une sanction de "retrait" (Art. 82) a posteriori ». Le retrait doit être définitif pour entraîner le score de 3-0. Exemple de la décision rendue en 2014 entre Al Ittihad contre FIFA, où le TAS a jugé que le retrait temporaire d'une équipe ne justifiait pas l'annulation du match. En 2009, dans le différend entre Chelsea FC et UEFA, où le TAS a confirmé que le match restait valide si la reprise du jeu était régulière.

Et tout récemment en 2022 sur l'affaire entre la Fédération égyptienne de football et CAF, où le TAS a réaffirmé que le retrait temporaire n'entraînait pas automatiquement la perte du match. Autrement dit, les Codes disciplinaires de la FIFA et de la CAF distinguent clairement le refus définitif de jouer du retrait temporaire. Le retour volontaire de l'équipe sur le terrain (c'est le cas du Sénégal lors de la finale) exclut toute qualification de forfait ou d'abandon définitif.

Me Augustin Senghor sort du bois

L'ancien président de la Fédération sénégalaise de football, membre du Comité exécutif de la Confédération africaine de football (CAF) n'a pas pu garder son calme olympien face à une pareille forfaiture. L'avocat, arbitre au Tribunal arbitral du Sport est sorti de sa réserve pour dénoncer la décision du jury d'appel. « Ils ont osé faire cela ! Ils ont osé se substituer à l'arbitre de la finale en violation des Lois du jeu ! L'Afrique et le monde sauront reconnaitre les champions de la CAN 2026 ! Le Sénégal gardera son trophée quoi qu'il arrive. Trop mal pour le football africain ! », a posté le maire de Gorée dans le réseau social X (ex-Twitter).