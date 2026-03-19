Congo-Kinshasa: A Kinshasa, le ministre des Infrastructures note l'évolution des projets d'urgence confiés à l'ACGT

Le ministre des Infrastructures et Travaux Publics, John Banza a constaté, mardi 17 mars l'évolution des travaux d'urgence placés sous l'exécution de l'Agence congolaise des grands travaux (ACGT).

Il a tour à tour visité les travaux de lutte antiérosifs, ceux de drainage majeur et de construction de certaines artères de Kinshasa aux cotés de nombreuses cadres dont le Directeur-adjoint de l'ACGT, Jean-Claude Mido.

Parmi les autres projets confiés à cet établissement public, il y a l'aménagement de la voirie de l'Université de Kinshasa sur un total de 3070 mètres dont 90% des caniveaux déjà réalisés.

Le ministre John Banza a également constaté la réalisation l'aménagement d'un bassin de rétention des eaux qui sera ensuite connecté au réseau de drainage de l'Office des voiries et drainage (OVD) une fois finalisé.

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Dans ce projet, un mur de clôture a été construit pour sécuriser le site de l'UNIKIN.

La délégation du ministre s'est ensuite déplacé sur l'Avenue du Tourisme où la route été bétonnée et le talus artificiel du Mont-Ambat a té stabilisé.

Le ministre John Banza est passé également par le site BRIKIN et Pompage dans la commune de Ngaliema, où il vu les travaux de détonnage réalisés à près de 200 m linéaire en demi-chaussée.

A l'entrée de l'avenue Okito et de la Maternité, l'entreprise CREC 8 réalise les travaux de drainage. A cet endroit, John Banza a demandé la collaboration ACGT-OVD pour lever la meilleure des options afin de stabiliser l'érosion sur ce lieu.